Esta mañana se ha producido un nuevo salto masivo. Más de 100 inmigrantes han saltado la Valla de Melilla. Los agentes de la Guardia Civil no han podido frenar la avalancha, siete de ellos han resultado heridos. Los agentes denuncian que los inmigrantes han llegado a lanzar cal viva y objetos punzantes.

"Se organizan, se ponen de acuerdo, se arman y de un manera organizada se comenten estos asaltos a la valla"

En 'La Tarde' hemos hablado con Juan Fernández, portavoz nacional de la AUGC, sobre este nuevo asalto: “Todos menos uno fueron atendidos en el lugar, y el otro sigue en el hospital. Ha sido similar al anterior y esto preocupa. El pasado 26 de julio, lanzaron excrementos y sangre, y a esto suman los productos tóxicos. Y ahora se vuelve a repetir. Nos preocupa que esta nueva practica se repita constantemente".

Hablamos de ácido, de baterías, de objetos punzantes: "Se da el caso de lanzallamas caseros. Al Guardia Civil no le queda otra que apartarse, lo único que tiene el Guardia Civil es el cuerpo a cuerpo. Necesitamos sentirnos seguros y realizarlo con mayor efectividad, y lo lógico es hacerlo con medios de controlador de masa: espinilleras guantes, casos, escudos, defensas, material que repela la entrada masiva".

¿Qué razones os dan para no utilizar este tipo de material?: "Es parecido que los antidisturbios, esto se utilizaba hasta uno de los incidentes, ahí se prohibieron. Pero no lo entendemos porque hay que dar la formación y la protección necesaria. No se destinan más efectivos al perímetro, se sacan durante un tiempo pero luego vuelve. No se aumentan sino que se sustituyen. Realmente necesitamos un mayor número de agentes para dar la cobertura necesaria".

"La máxima preocupación es cómo ha cambiado la forma de saltar la valla, sobre todo desde el pasado 26 de julio, con el uso de mayor violencia que en otras ocasiones. Esto es lo oque mas preocupa".