Padres de niños con discapacidad se unen para evitar el cierre de los centros de educación especial

Lucía es un chica de 10 años. Nada más nacer a sus padres les dijeron que era un chica especial. Tan solo hay en el mundo 12 personas como ella. Tiene una especie de paralisis cerebral que le impide comer, andar, y realizar todo tipo de actividades.

"Los niños con parálisis cerebral tienen dificultades en muchas áreas del desarrollo de personas normales"

En 'La Tarde' hemos hablado con su madre, Esther, para contarnos cómo es su hija: "Es una niña muy especial, no se comunica como mis otros dos hijos. No camina, no habla e incluso a la hora de comer hay que dárselo todo sólido. Pero es inmensamente feliz. En nuestra familia, nuestros padres y hermanos hemos conseguido obtener su máximo potencial, entonces somos una familia muy feliz. Tiene una manera especial de comunicarse y eso a los que estamos a su alrededor también nos lo hacer ser".

¿Lucía podría ir a un colegio normal?, preguntaba Expósito: "Ni Lucía ni muchísimos de los niños que están en su misma situación o con discapacidades similares"

A la conversación, se unía la fundadora de la Fundación Bobath, Luisa Funez: "Los niños con parálisis cerebral tienen dificultades en muchas áreas del desarrollo de personas normales. Requiere un equipo multidisciplinar que no sepa lo que ocurre en la globalidad del niño, para poder extraer sus debilidades, y eso solo se puede hacer en centros especializados, con equipos amplios".

¿Cómo se trabaja con niñas como Lucía?: "En su caso, vive en un aula con una maestra especializada en su área, porque hay diferentes problemas, y ahí se acompaña de cinco compañeros más, con todos los fisios y terapeutas y trabajan en el programa de Lucía en grupo e individualmente.

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA | Esther y Luisa en 'La Tarde'

Ahora, los padres luchan por tener los mismos beneficios que las escuelas normales. Ya que en su término se dice que los niños especiales están perdiendo la batalla: "Un niño que no está todo el tiempo haciendo una actividad en un entorno adecuado se deteriora, porque no tiene capacidad para reaccionar a una situación así. Nosotros, defendemos tratar a los niños al principio nada más son diagnosticados, y a lo largo del crecimiento si cambian, nosotros somos los primeros que queremos llevarlos a la integración".