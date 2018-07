Open Arms pide puerto para desembarcar a un superviviente

España supera a Italia en numero de inmigrantes que llegan a través del mediterráneo. Concretamente, llevamos 18.010 personas en lo que va de año. En los últimos 15 días, han llegado 3000. Ahora el Open Arms, pide puerto de nuevo, para desembarcar a un superviviente y tres muertos. Un rescate que ha dado la vuelta al mundo. Los guarda costas libios abandonaron su suerte en medio del mediterráneo a dos mujeres y un niño, solo una de ellas logró sobrevivir.

"A unos les afecta más que a otro pero uno nunca se acostumbra a esto"

En 'La Tarde' hemos hablado con un miembro de la organización, Gerard Canals: "Es triste pero la reiteración de este tipo de imágenes hace que la gente las tome por normal. A unos les afecta más que a otro pero uno nunca se acostumbra a esto".

No hay que olvidar que la superviviente fue abandonada en medio del mar y vio como los otros dos acompañantes morían al lado suyo: "Esto fue a unas 80 millas de Libia, nosotros nos dirigimos hacia allí, y decidimos ir a por los tres que quedaban. Tanto Italia como Malta no se querían hacer cargo de los cadáveres, entonces nos negamos si quería a entrar en sus aguas, porque consideramos que no son países seguros para la organización”.

La intención ahora es atracar en tierras españolas: "Todavía no tenemos confirmación en puerto, pero esperamos que esté cerca, Mallorca nos vendría fenomenal, Valencia o Barcelona serían también asequibles".