Muchos mayores acuden a los programas de acompañamiento para escapar de la soledad

Casi cinco millones de personas viven solas en España, y de esos, casi dos son mayores de 65 años. Pero poco a poco van saliendo alternativas que facilitan el acompañamiento, que impiden que vivan solos por un tiempo. Las plataformas impulsadas por algunas universidades. Estudiantes que pasan a vivir con personas mayores en sus domicilios, a cambio de estar acompañadas.

"Aprendo sobre todo cosas que yo no he vivido, me las explican, y algunas las entiendo y otras no"

En 'La Tarde' hemos hablado con las dos caras de la moneda. Paco tiene 77 años, y desde hace 14 recibe todos los años a un alumno en su casa: "Lo conocí a través de un amigo que me habló del programa. Y como yo ya vivía solo me puse en contacto con el programa de la universidad. Es una experiencia muy buena. Todos los años tenemos que renovar el contrato, mandan a un chico, hablamos, ve la casa, se marcha, me preguntan qué tal me ha parecido y si estamos de acuerdo los dos, firmamos el contrato".

Por lo que a muhcos mayores estar acompañados les hace felices: "Él está estudiando y yo por la mañana salgo, me veo con mi hermana, por las tardes salgo al cine o a tomar café. A la hora del almuerzo nos vemos y luego por la noche. Aprendo sobre todo cosas que yo no he vivido, me las explican, y algunas las entiendo y otras no, la convivencia es muy buena, nos aportamos mutuamente".

Por otro lado, ha estado con nosotros Lucía, una estudiante de Máster que tiene 23 años y que vive con Emilia: "Me apunté porque me enteré cuando estudiaba la carrera en Granada, por una niña que iba en el tren. Yo al final de la carrera decidí apuntarme porque me ahorraba muchos gastos de alojamiento y demás. La experiencia es muy buena, somos muy compatibles, cada una tiene sus cosas. Y luego nos vemos a la hora de comer y de cenar".