Marruecos cierra unilateral y definitivamente la aduana de Melilla

No es la primera vez que pasa. Rabat cierra la aduana comercial con Melilla, dejando a la ciudad autónoma al borde del caos. Las mercancías no pueden pasar las fronteras, dejando a camioneros en tierra de nadie. Las aduanas marroquíes repartieron una circular en francés y en inglés, no en español, explicando lo sucedido y las alternativas.

"Mandé una carta al presidente del gobierno el día 9, espero que al pasar las vacaciones lo vea, porque es un problema muy importante"

En 'La Tarde' hemos hablado con Margarita López Almendáriz, presidenta de la Confederación de Empresarios de Melilla: "Allí dejan la mercancía. Actualmente hay cinco contenedores de una empresa de Melilla, más otros dos de otra empresa. No hay ninguna solución. Perjudica muchísimo a Melilla porque a pesar de tener un comercio transfronterizo esta es la aduana principal, y aquí siempre se ha estado haciendo las exportaciones documentadas. Y eso es muy importante para la ciudad".

"En territorio marroquí no nos dicen nada. Ahora han empezado a hablar para desarrollar el puerto, pero hay para ambos países, porque ellos cogen la mercancía con una grúa, lo cargan en Valencia, llega al puerto de Melilla y después de prepararlo para el despacho, va acompañado. Tenemos que trabajar de esta manera, lo que nos ha parecido muy sorprendente es la manera unilateral de hacer las cosas".

ESCUCHA AQUÍ EL AUDIO COMPLETO

¿Cómo perjudica esta medida?: "En principio, más perjudicial que para el comercio, es para las mercancías de otros países que se despachan para Marruecos. Son exportaciones documentadas, legales. Entonces, es indirectamente para las empresas, las que compran, invierten mucho dinero, luego hay empresas de agencias de aduanas, representantes que tienen trabajadores. Mandé una carta al presidente del gobierno el día 9, espero que al pasar las vacaciones lo vea, porque es un problema muy importante".