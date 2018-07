Los momentos más polémicos de 'La Tarde'

Si algo define a Ángel Expósito y su equipo es el buen humor con el que analizan la actualidad, huyendo siempre de la polémica y buscando sacar una sonrisa al oyente que está al otro lado escuchando. Pero a lo largo de tantos meses como dura una temporada, hay también momentos para la polémica, aunque sea siempre mirando el lado positivo de las cosas.

Uno de esos momentos fue el 'encontronazo' que se vivió el pasado 12 de abril entre Ángel Expósito y Carmelo Encinas, uno de los mejores tertulianos del programa de COPE. El tema era del escándalo de los ERE, y Expósito se preguntaba: “¿Os imagináis que en el juicio de los ERE, en vez de estar los dos expresidentes del PSOE más recientes, estuvieran dos expresidentes o secretarios del PP?”

A esto Carmelo respondía: “Lo que hubiera ocurrido es lo que ocurrió, que les han dado hasta en el cielo de la boca...”.

La conversación fue subiendo ligeramente de tono, hasta que Expósito finalmente interrumpió a Encinas diciéndole: “¿Cuántos votos se ha llevado el PSOE de Andalucía gracias a los ERE?”.

-Encinas: “¿De verdad crees que por esto se lleva uno muchos votos?”.

-Expósito: “No te quepa ninguna duda”.

-Encinas: Ese argumento es el de la juez Alaya”.

-Expósito: “Perdona, ese argumento es el de Ángel Expósito, que soy yo. La juez Alaya tendrá el que le dé la gana, pero no me digas que yo hago el argumento de la juez. Hago el mío, y no te gusta, pues lo siento. Pero no me lo compares como que copio de la juez Alaya. Gracias”.

-Encinas: “Eso lo has dicho tú, querido”.

-Expósito: “Pues se ha entendido muy mal”.

Si algo no tiene Expósito es pelos en la lengua para denunciar las injusticias y los atropellos. Por eso, algunos de sus monólogos han sido polémicos, al criticar situaciones de actualidad.

El pasado 12 de julio, Expósito se indignaba con los miembros de la 'Manada' y con la reincorporación de uno de ellos a las Fuerzas Armadas: "¿Este miembro de Piara o de Manada puede ser ejemplar e íntegro? Ya sé que son tecnicismos y que lo dice la norma...pero puede este tío...o el Guardia Civil...¿Pueden seguir cobrando de mis impuestos? ¿Te imaginas a sus compañeras...sabiendo lo que este tipo piensa de la mujer? ¿Es digno este hombre, con perdón para los hombres de verdad, es digno llevar la bandera de España en el hombro?".

También ha tenido críticas, por supuesto, para Pedro Sánchez y, sobre todo, para sus tratos con los independentistas. Estas fueron sus palabras el 25 de mayo, poco antes de que Sánchez llegara a Moncloa: "Sánchez no se ha visto en otra. ¿Quién le iba a decir que iba a pasar a ser protagonista.estando casi en el cuarto lugar de las encuestas? Pero, un pero importante: esa moción de censura solo saldría adelante con el apoyo envenenado del resto del Parlamento. Es decir, Podemos, y los independentistas catalanes...incluso...Bildu. Que me diga Pedro Sánchez si quiere esos apoyos. Cómo te presentas a unas elecciones generales, más o menos en breve, habiéndote apoyado esta tropa".

Pocos momentos para la polémica, en un programa que busca más la distensión y la concordia con los invitados y los oyentes.