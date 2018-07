Los momentos más emotivos de 'La Tarde'

La cercanía e ilusión con la que los miembros del equipo de 'La Tarde' hacen radio proporciona al oyente numerosos momentos de emoción, en los que a veces es imposible que no se te escape alguna lagrimita.

El pasado 27 de abril, Expósito y su equipo nos contaban una de esas historias que tocan el corazón. El protagonista era un bebé de 14 meses, que padecía una patología pulmonar grave que ponía en peligro su vida. Para salvársela, era necesario trasladarlo desde el Hospital Universitario Son Espases de Mallorca hasta el Hospital 12 de octubre de Madrid. Allí, le realizarían un ECMO, una técnica pionera que se practica en el centro de salud madrileño.

En 'La Tarde' hablamos con la comandante María Jesús Chillón y los capitanes Raquel Seguido y Juan Pedro Sobrino, encargados de pilotar el avión C-295 en el que viajaba el pequeño. Era la primera vez que se realizaba un traslado de este tipo. "Para uno es una misión más, pero cuando entró el bebé en el avión, fuimos conscientes de la importancia de la misión. Era muy importante que el pequeño pudiera evaluar favorablemente al llegar a Madrid" explicaba Juan Pedro a Ángel Expósito.

Una misión que se tuvo que efectuar de manera diligente. "A última hora de la mañana nos dan un preaviso. Después, como a las 15:30 horas, es cuando me avisan de que hay que salir en poco tiempo. Entonces nos dedicamos a medicalizar el avión con todos los dispositivos que hacen falta, para traerlo en las mejores condiciones" nos contaba María Jesús.

Finalmente, la evacuación salió perfecta, y el bebé llegó al Hospital para que le realizaran la intervención.

En 'La Tarde' también hemos estado muy pendientes de lo que pasa lejos de nuestras fronteras, en lugares donde la población se siente abandonada por sus gobiernos. Es el caso de Venezuela, donde la hiperinflación y la escasez de productos está haciendo estragos.

El equipo encabezado por Expósito lo pudo comprobar 'in situ' en Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela, donde recogió todo tipo de testimonios estremecedores.

Por ejemplo el de Doris, dueña de una tienda de comestibles en la frontera, que le contaba a Expósito: ”Los compradores son un 100% venezolanos. Consumen bocadillos, arroz, azúcar…También se llevan mucho papel higiénico y pañales”.

Muchos venezolanos hacen cada día el viaje de ida y vuelta. Entran a Colombia, compran lo que pueden, y vuelven a su país a seguir sus vidas. “Vienen muchos niños a buscar vacunas, medicinas…todo. En Venezuela, para comprar harina tienen que hacer una cola de tres horas”.

Otra mujer cruzaba la frontera con apenas un par de bolsas. Un poco de ropa y nada más. Viajaba a Perú, al encuentro de su esposo. Las lágrimas desbordan su rostro mientras habla con Expósito. "En Venezuela no hay alimentos. No aguanté más. Todo lo que tengo lo llevo en una maleta".

Pero Expósito no se olvidó de Venezuela después de abandonar la zona. El pasado 4 de julio nos traía la historia de José Ibarra, un profesor universitario al que su sueldo no le alcanzaba ni para comprar unos zapatos nuevos. Su tuit de denuncia dio la vuelta al mundo: "No sabía el impacto que iba a tener este mensaje cargado de frustración por tanto tiempo de estudio. No tenía cómo arreglarlos para venir a dar clase. Sin embargo, los venezolanos seguimos siendo solidarios y me están donando zapatos para otros profesores".

Otra de las grandes y emocionantes historias de 'La Tarde' nos hablaba de Carmen y nos trasladaba a 1993. La joven de 26 años recibió entonces una llamada telefónica que le cambió la vida. Al otro lado de la línea no estaba su marido, el teniente Francisco Jesús Aguilar, que entonces estaba destinado en la guerra de Yugoslavia: “Llegué a casa a las 9 de la noche y recibí una llamada para preguntarme si estaba disponible para que me visitara el coronel del tercio, su jefe. Me lo plantearon como una visita de rutina”.

La llamada le hizo albergar unas sospechas que, lamentablemente, acabaron confirmándose: “Al principio me contaron que estaba herido, que estaba mal, y entonces pregunté directamente: ‘¿Está muerto?’ y ya me dijeron que sí”.

25 años después, Carmen decidió entregar a los compañeros de su marido la medalla que él había recibido por su sacrificio. Y Ángel Expósito te lo contaba así.

Las víctimas de la guerra han sido otro de los focos de atención de un equipo que no quiere que se olviden las noticias realmente importantes que suceden en el mundo. Por eso se trasladaban a Líbano, al campo de refugiados que la ONG Urda Spain tiene en el Valle de la Becá, para explicarnos la realidad de los refugiados sirios y palestinos.

Desde allí nos contaban historias como la de Radia, que tiene 36 años y hasta hace nada se ganaba la vida haciendo pequeños remiendos a la ropa que le llevaban otros refugiados del campo. Las bombas destrozaron su casa en Homs y huyendo de la guerra acabó en el Líbano. A Radia se le ha roto la máquina de coser. Y ahora no puede trabajar. El poco dinero que tiene lo dedica a cuidar de su madre, que sufrió un ictus y apenas se puede mover.

O como la de Hasina, a la que la guerra ha dejado dos heridas: una en el hombro, que la dificulta la movilidad y le impide trabajar. Y otra, más grande, en el alma: la muerte de su marido. Cargó con sus cuatro niños, salió con ellos de Alepo. Tuvieron que dormir en la calle, refugiarse en una mezquita. Finalmente llegaron al Líbano, donde buscan asistencia médica para el problema cardíaco que sufre el mayor.

Son algunos de los muchos momentos de emoción que hemos vivido en un programa que busca siempre la verdad y la justicia, y no dejar por el camino a aquellos que muchas veces son olvidados por el frenesí informativo.