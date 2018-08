Los lugares más refrescantes para no pasar calor

Te traemos los mejores lugares del planeta para pasar un verano agradable, en el que el calor pase a un segundo plano, es decir, ni lo notes. Primero, viajamos hasta Groenlandia, concretamente en una isla de 170 habitantes donde están muy preocupados por la cercanía de un iceberg de más de 100 metros que amenaza con romperse y provocar un tsunami que termine por destrozar el lugar. Ahí es donde vive Ramón Larramendi, un explorador polar. Pasó de vivir en el centro de Madrid, a vivir en uno de los lugares más fríos del planeta, donde en invierno se pueden alcanzar temperaturas de -50º.

"Les damos una chaqueta y guantes porque los vasos son de hielo"

El propio Ramón, nos ha contado en 'La Tarde' cómo es la lucha por sobrevivir al invierno: "Se intenta sobrevivir con esta temperatura, es una lucha por no congelarse. Notas como al mínimo descuido te come. Tienes que generar tu propio calor, no pararte. Hay técnicas para sobrevivir en condiciones muy extremas, porque es muy fácil congelarte, la cara sobre todo. A veces un pequeño descuido con un poco de piel al descubierto y se te congela".

Por otro lado, en Barcelona puedes pasar de 36º a -8º en apenas dos segundos. ¿Cómo?, pues muy fácil, en el icebar que se encuentra en el Paseo Marítimo. En 'La Tarde' hemos hablado con el responsable de marketing del bar, Enrique Rodríguez: "El bar está todo decorado de hielo, y con esculturas especiales que nos hacen. Todo se renueva cada dos años. Ahora mismo estamos a -8º. Tenemos un motor, que cuando la temperatura sube se enciende para conservar todo el bar. Les damos una chaqueta y guantes porque los vasos son de hielo. Pero las bebidas no se congelan, tenemos una nevera especial, aunque lo que no tiene alcohol si no lo sacamos al momento, se congela".

Ahora, si paseas por las calles de Madrid bajo este sol, la mejor solución es tomar un helado. Como por ejemplo, en la heladería Napoli, con sabores tan curiosos como el aguacate o la aceituna negra. Pedro López, es maestro heladero, el responsable de la heladería: "Hay helados salados, tenemos unos seis o siete y son de diferentes sabores: aceite, tomate, apio, mostaza y uno de los últimos es té matcha con wasabi. Y este último está sorprendiendo".