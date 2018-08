Las mejores entrevistas de 'La Tarde'

Durante este año, muchas son las personas que han pasado por los micrófonos de 'La Tarde'. A continuación, repasamos las mejores entrevistas de esta temporada:

'La Tarde' ha estado al lado de la actualidad. Carles Puigdemont centró los focos en el primer trimestre del año, tras su fuga a Bruselas. En la entrevista a Mariano Rajoy desde el Líbano, el presidente del Gobierno también aseguró que en Cataluña se seguirá cumpliendo la ley, y ha recordado que la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional impide que Carles Puigdemont pueda ser elegido a distancia o que acuda a la sesión de investidura sin la autorización del juez: “Yo creo que ha habido una resolución muy clara del Constitucional que nos ha reconfortado a todos. Un señor fugado de la justicia, que ha pretendido liquidar unilateralmente la soberanía nacional no puede ser presidente de nada.”

Otro de los temas que han mantenido en vilo a la sociedad, es la prisión permanente revisable. Juan Carlos Quer, padre de Diana Quer, respondía de forma tajante en su entrevista con Ángel Expósito: "Estamos intentando cambiar las cosas, que la vida de mi hija y la de tantos niños cruelmente asesinados no se vuelva a convertir en una página de sucesos." Para ello Juan Carlos encabeza una recogida de firmas a través de Change.org en la que piden que no se derogue la prisión permanente revisable: "Llevamos en torno a 1.880.000 firmas en contra de la derogación". Sin importar la ideología política, 8 de cada 10 ciudadanos apoyan esta decisión. El fin de esta petición no tiene ápice de venganza."Simplemente el deseo para evitar otras muertes"

El programa de Ángel Expósito, también pudo hablar con Paco Ráez, momentos despues de recibir la "C" de oro que el Club de la Comunicación le otorgó a título póstumo a su hijo : "He tenido la oportunidad de ver toda su transformación, como se hizo adulto y venció el miedo". Unos padres que se vieron sorprendidos cuando Pablo les dijo que iba a mostrar su vida a la gente: "Él pensó que el cáncer no iba a cambiar su vida. Era lo normal para él" . Eso sí, era muy pudoroso en todo lo que mostraba: "No quería dar nunca una visión triste ni dar pena. Lo que hizo fue demostrar su mejor cara".

En el programa, las estrellas también tienen un hueco. Son muchos los actores, actrices y cantantes que han pasado por 'La Tarde' de COPE. A principios de año nos visitó Imanol Arias, horas antes de que se estrenara el primer capítulo de la 19ª temporada de 'Cuéntame': "El secreto parte de la melancolía. El origen de la jalea real es lo que nutre todo los acontecimientos en España". La configuración de la serie es una fiel representación de la época. Horas antes de su estreno hemos podido conocer algunos pequeños detalles sobre el nuevo capítulo de la mano de "Antonio": "Las familias tienen dos lecturas inmediatas, la reunión y el cuchicheo del hombre neandertal, eso mezclado con un accidentado traslado y una noticia histórica".

Finalmente, uno de los momentos más emotivos tuvo lugar durante la presentación de la película 'Campeones'. El largometraje dirigido por Javier Fesser y protagonizado por Javier Gutierrez, narra la historia de un equipo de baloncesto compuesto por personas con Síndrome de Down. Una experiencia que ha sido una maravilla para el actor: “Yo tengo un compromiso, tengo un hijo con una discapacidad y para mí era muy importante, para concienciar darle visibilidad y normalizar estas personas. Es una película que más que divertir, emocionar hacer reír, transmite respeto".