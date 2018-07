Las exclusivas de 'La Tarde'

Siempre pendientes de la noticia, de lo que pasa en la calle, 'La Tarde' de COPE nos ha traído algunas de las exclusivas más interesantes del año.

El 31 de enero, España se despertaba con una noticia: Puigdemont reconocía su derrota a través de un mensaje enviado al exconseller de Sanidad, Toni Comín.

Puigdemont le confesaba a Comín que tiene claro que "esto ha terminado" y que los suyos los han "sacrificado", al menos a él: "Supongo que tienes claro que esto se ha terminado. Los nuestros nos han sacrificado, al menos a mí. Vosotros seréis consellers (espero y deseo) pero yo ya estoy sacrificado."

El expresident fugado reconocía además a su compañero y amigo el éxito de la política del Gobierno de entonces, que presidía Mariano Rajoy: "El plan de Moncloa triunfa, solo espero que sea verdad y que gracias a esto puedan salir todos de la cárcel porque si no el ridículo histórico, es histórico."

Las conversaciones fueron reveladas por 'El Programa de Ana Rosa', y ese mismo día, Expósito recibía en 'La Tarde' una llamada muy especial.

authors and signature:lista con un numero insuficiente de elementos

Ana Rosa Quintana nos contaba en exclusiva cómo se fraguó el famoso vídeo: “Los compañeros Luis Navarro y Fernando Fernández llevan 3 meses en Bruselas siguiendo todos los pasos de Puigdemont. Ayer fueron a Lovaina porque estaba previsto que participara en un acto, pero Puigdemont no se presentó. En su lugar, va Toni Comín y ellos lo filman mientras está mirando el móvil."

Cuando terminó el acto, los periodistas volvieron al hotel y allí, repasando las imágenes, se dan cuenta de que se ven los mensajes entre Comín y un tal 'Carles': “Dicen: '¡Madre mía lo que hay aquí!' A las 3 de la mañana llaman a la directora y a la productora del programa y a las 5 lo empezamos a ver."

A partir de ahí, lo que había que hacer es confirmar la exclusiva: "Solo salía un nombre, Carles y un teléfono. Empezamos a analizar párrafo por párrafo y decimos: es que esto solo lo puede escribir Puigdemont, sobre todo la parte de 'ya me dijo Tardà que me podrían sacrificar.' Y decidimos ir para adelante. Empezamos a llamar al teléfono, no lo coge, hasta que por otras vías, que no puedo revelar, hemos logrado corroborar que el teléfono es de Puigdemont."

Pero la actualidad no siempre va ligada a la política nacional y al tema del independentismo catalán. En los últimos meses, uno de los puntos más candentes del mundo es Nicaragua, donde el Gobierno de Ortega está recurriendo a la violencia para aferrarse al poder. Tan grave es la situación que los opositores tienen que esconderse por el temor a perder la vida.

En 'La Tarde' hablamos con Iván, uno de esos opositores escondidos:

authors and signature:lista con un numero insuficiente de elementos

Era el encargado de coordinar el tranque hasta que los paramilitares lo arrasaron, pero él logró escapar: "Me sumé cuando explotó todo y cayeron los primeros universitarios cuando explota todo. Yo convoco una reunión en la Universidad y les dije que teníamos que hacer algo, que teníamos que marchar y protestar. Ese mismo día recibimos numerosos ataques de personas cercanas al Gobierno."

Lo peor es que les llegaron a disparar con fuego real, y ahora vive escondido sin ver a nadie: "Sí, toda la vida nos han reprimido con armas de fuego. Llevo desde el 3 de julio escondido, desde ahí no me ha visto mi familia. Si me descubren, me acusan de crimen organizado, robo, y cualquier cargo que implique pasar tiempo en la cárcel."

Pero la violencia en Centroamérica no se localiza exclusivamente en Nicaragua. El pasado mes de febrero, el equipo de 'La Tarde' se desplazó a Guatemala para contarnos en primera persona el día a día en uno de los lugares con más homicidios del mundo. Allí hablamos con Agustín, que entró en la Mara 18 cuando apenas tenía 9 años.

authors and signature:lista con un numero insuficiente de elementos

Agustín tuvo que huir de su familia, por la situación de extrema violencia que se vivía. La organización criminal le dio un "hogar" y algo qué hacer. "Cuando yo entré era un chiquillo, después de grandes golpes en mi casa, decidí echarme a la calle. Ahí conocí a muchos jóvenes que se drogaban. Empecé a involucrarme con ellos. Ese fue el momento en el que mi vida cambió."

A los 9 años Agustín ya formaba parte de la estrucutra de la pandilla: "Mi primer arma fue una 38 cromada, y a los 10 aprendí a usar una pistola y un AK 47". En su cabeza siempre tenía presente a su familia, por lo mal que se lo hicieron pasar. Llegó incluso a pensar en matarlos: "En una ocasión fuí a asesinarlos, me paré en la puerta de casa y no lo pude hacer. Dios tenía un propósito y me dijo: para. Y paré."

Pero en 'La Tarde' también hay espacio para historias más alegres. Historias de amor y esperanza y de construir una vida mejor. Historias como la de Carlos y Paula, auxiliares de vuelo chilenos, que tuvieron la suerte de compartir avión con el Papa Francisco. Al comenzar el vuelo, la tripulación le pidió al Santo Padre que se hiciera una foto con ellos. Carlos y Paula se quedaron hablando con Francisco: "Nos preguntó si estábamos casados por la Iglesia, pero le dije que lamentablemente no, porque en 2010, cuando se produjo el terremoto en Chile la mayoría de iglesias quedaron devastadas, y no podíamos casarnos, así que decidimos hacerlo por lo civil". El papa Francisco los sorprendió con su respuesta: "¿Cuál es el problema? Yo les caso ahora, si queréis casaros yo mismo lo hago, solo necesitamos un testigo". Carlos emocionado y patidifuso corrió en busca de un testigo. El afortunado fue Ignacio Cueto, dueño de la compañía quien acompañó a Carlos y Paula en el momento más importante de sus vidas.

"Tomó nuestras argollas, y estuvimos hablando cinco minutos del matrimonio" comenta Carlos. Un momento mágico, que no se les olvidará nunca. El Papa completó el sacramento y mandó al Secretario General que hiciera el acta inmediatamente, quedó registrado, y firmaron los papeles correspondientes. Un hecho histórico, es la primera vez que un Papa casa a dos personas en pleno vuelo.

La historia nos la contó en 'La Tarde' nuestra corresponsal Eva Fernández, que fue testigo de todo.

authors and signature:lista con un numero insuficiente de elementos

Estas son algunas de las exclusivas que 'La Tarde' nos ha traído a lo largo de los últimos meses, gracias al trabajo de Expósito y su equipo. La próxima temporada, Expósito desde 'La Linterna' y Pilar Cisneros y Fernando de Haro desde 'La Tarde' nos traerán muchas más novedades.