Un joven ingeniero zaragozano crea un dron prácticamente indetectable

¿Sabes manejar drones? ¿Sabrías construir uno? Dependiendo del tamaño es necesario tener una licencia, y si encima hablamos de drones capacitados para trasgredir los sistemas de seguridad más aún.

"El objetivo es demostrar que infalible no hay nada, y menos los sistemas antidron"

En 'La Tarde' hemos hablado con David Meléndez, que acaba de regresar de las Vegas de participar en una feria de ciberseguridad, la más importante del planeta: “Es el sumum a donde podemos llegar. Yo he presentado el 'interceptor'. Es casi indetectable. El objetivo es demostrar que infalible no hay nada, y menos los sistemas antidron. Y es que se pueden hacer cosas no muy caras que pueden generar problemas".

Para detectar drones y derribarlos, existen muchos inventos, desde los más caseros, hasta la última tecnología: "Hay cosas desde las más casuales hasta las más rocambolescas como usar aves rapaces, o pistolas antidron. Y luego hay sistemas súper sofisticados, y si eso no lo para un dron de 10 euros te han timado. Y mi proyecto lanza una propuesta, un reto. Estos sistemas no te dicen que los pruebes".

El dron realizado por David es totalmente casero: "Lo he hecho en casa. El reto es coger con unas piezas, como por ejemplo el router de casa, transformarlo en un dron, y con la propia wifi, de otra forma más especifica crea una red falsa para transmitir los mensajes, se basa en esa tecnología. Y el wifi se puede interceptar, si. Pero para eso diseñé un segundo sistema de respaldo que se usa solo si el wifi es interceptado".