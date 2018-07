"Iván sin miedo": 16 años, una ceguera total, monta a caballo y Premio Extraordinario de la ESO

Se llama Iván Novegil, tiene 16 años, vive en Cangas de Morrazo Pontevedra, le encanta la informática, es un hacha en los estudios, ademas monta a caballo y no se le da nada mal. Iván es ciego de nacimiento, los compañeros alucinan con todo lo que hace. Ninguno de ellos se atrevía a llevar las riendas con los ojos cerrados.

"Programas que nos acercan la información de la pantalla mediante voz y braille"

En 'La Tarde' hemos hablado con el gran protagonista de la historia, un héroe: "No me dio por otra cosa que no fueran los caballos porque tenemos que ajustarnos a las alternativas que son accesibles a nosotros. Lo de la hípica vino porque hay otro conocido con una discapacidad física que hacía hípica, y partir de ahí surgió el tema, probé y el resto del año ya seguí".

Acabó la ESO con el Premio Extraordinario, y ahora ha terminado 1º de Bachillerato. Al mismo tiempo estudia la creación de una app que ayude a otros invidentes: "Programas que nos acercan la información de la pantalla mediante voz y braille, es muy atractivo para sordo y ciegos. En 2006 dos chicos australianos decidieron poner fin a los abusos que había por parte de ciertas compañías, y crearon el AVDA, que es un lector gratuito y que cualquiera puede modificar, es de código abierto. Luego otro compañero se metió a hacer la traducción al español y al gallego. Y el año pasado, viendo algunos proyectos, un chico de Madrid se decidió a hacer otro proyecto novedoso. Crear un punto de acceso a las descargas y todos los recursos de este lector de pantalla en español". Una historia de superación como pocas, y que han llevado a Iván a ser toda estrella.