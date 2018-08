Herrera: "A una parte de la administración catalana, las víctimas les importa un carajo"

Carlos Herrera, director de 'Herrera en COPE', ha relatado este viernes en el programa 'La Tarde' cómo vivió aquel 17-A que dejó 16 muertos y más de cien heridos. Él fue el primer comunicador nacional que acudió a La Rambla a contar a sus oyentes lo que pasaba en el lugar de la tragedia. "Yo estaba en el Rocío chico y me levanté de echarme una siesta. De repente, me encuentro con todo aquello y decido que tenemos que irnos a Barcelona a hacer el programa. Aquel día después del atentado, fue un día tremendo. Yo me crié en esas Ramblas y jamás me imaginé que podía ser un lugar de devastación. Fue un día muy intenso", ha contado Herrera.

En el primer aniversario del atentado, Herrera no ha querido volver a Barcelona "porque había demasiada dosis de sentimentalidad". Sin embargo, ha admitido que ha vivido el día de hoy "entre el hastío y el asco que me produce el uso de las víctimas". "Repugnancia porque a una parte de la administración catalana las víctimas les importe un carajo. Pero también, por otra parte, hay una sociedad catalana entregada al socorro de quienes han sufrido, están con ellos, y han prescindido de aquello que se ha querido montar con pancartas y tonterías".

Ángel Expósito, director de 'La Linterna', también ha entrado en COPE para recordar aquel 17-A. "Me parece miope que esta sociedad no se dé cuenta del gran problema, que no es Torrent ni Puigdemont ni el procés. El gran problema para España, Europa y esta parte del mundo es la yihad. Es el problema de nuestra civilización que vamos a dejar a nuestros hijos y hoy lloramos. Todo lo demás es artificio y politiqueo", ha asegurado.