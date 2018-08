Fundación Pinardi, una escuela que ayuda a los jóvenes que han perdido el interés por estudiar

El abandono escolar y el desempleo entre los jóvenes son una realidad. España es el segundo país de la UE con mayor tasa de abandono escolar. Las entidades que trabajan a favor de la inserción de los jóvenes, parecen tener la solución a estos problemas que cada vez parecen ser más frecuentes.

"Es una alternativa a estos chicos que en un momento determinado no están en el punto de estar en un sistema reglado"

Dani es un chico de 19 años, y al terminar la ESO, con 16, decidió dejar los estudios, porque no encontraba motivación en ellos. Así que a partir de ahí comenzo a buscar trabajo. Con él hemos hablado en 'La Tarde' para conocer sus intenciones de futuro: "Dejé de estudiar porque no me llamaba la atención y parece que hay que volver a estudiar para salir adelante. Me costaba por vaguería, saqué la ESO sin tocar un libro. Yo ya avisé en casa y ahora es al revés, quiero seguir estudiando. Ahora soy ayudante de cocina, cuando me metí y empecé a aprender y vi que me salía todo bien, te satisface mucho".

En esto ha tenido mucho que ver la Fundación Pinardi, escuelas de segunda oportunidad. En 'La Tarde' hemos hablado con la coordinadora del Área de Formación y Empleo, Sonia Martín: "Es una alternativa a estos chicos que en un momento determinado no están en el punto de estar en un sistema reglado, deciden dejarlos y aquí tienen esa puerta que les vuelve a hacer mirar a la reinserción. En su caso concreto, llegó a nosotros con nada de experiencia laboral. A partir de ahí, empezamos un proceso personalizado para encontrar un trabajo que le hiciera retomar la motivación para volver a los estudios".

Pinardi es un proyecto que desde el primer momento encaja con la gente joven: "Durante la crisis ha habido una verdadera desmotivación, los estudios ya no eran un pase directo a un trabajo, y el sistema actual no encaja en todos los jóvenes que buscan una manera diferente de buscar su sitio. Pinardi es un proyecto que desde el minuto uno casa con la gente y se forman en un entorno, dentro de una compañía y entendiendo que levantarse a trabajar puede ser una opción cercana, y así esa grieta cada vez se haga más pequeña".