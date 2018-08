Fiona, hija de uno de los fallecidos: "Estamos muy agradecidos a España, por todo su apoyo"

Este canadiense se llamaba Robert, y no encontraba a su suegra. Tan solo tenía ese papel que le enseñó a Albert, nada más. Juntos, en la moto, llegaron al hospital... Juntos recorrieron otros tres hospitales y, finalmente, Albert y Robert se separaron. Lo que este Barcelonés sabría días después es que el ex suegro de Robert había muerto en La Rambla. Era Ian Moore, que junto a su mujer, su hija y su ex yerno había viajado a Barcelona y que nunca llegó a conocerla...Bien, pues la hija de Ian ha vuelto con su madre a Barcelona. Hemos podido hablar con ella en pleno paseo de La Rambla...

"Ha sido un año muy difícil para nuestra familia y para España".

"Hemos venido por varias razones, la primera para recordar a mi padre, peor también para recordar a todos. Entendemos que no es solo por nuestra familia, sino por todas esas familias que perdieron a alguien y por todas aquellas personas que respondieron al ataque. Es una tragedia y estamos con la gente de España para recordar".

Fiona nos ha contado por qué estaban en Barcelona aquel 17 de agosto: fueron a ver jugar a su hijo a la Academia de Fútbol del Barça. Su vida entonces cambió y aún están superando el duelo: "Ha sido un año muy difícil, sobre todo para nuestra familia más cercana, esta perdida nos ha dejado devastados. Ha sido un año muy difícil para nuestra familia y para España".

ESCUCHA AQUÍ EL AUDIO COMPLETO

Fiona ha vuelto junto a su madre desde Canadá un año después de perder a su padre en el atentado de Las Ramblas, y pese a todo, solo ha querido dar las gracias por el apoyo recibido desde España: "Quiero mandar un mensaje muy claro: estamos muy agradecidos por la gente de España, por su compasión, amor por el apoyo recibido. A pesar de que mi padre tuvo muy mala suerte estamos muy agradecidos por todo el apoyo en estos días negros, y por eso estoy muy muy agradecida".