Expósito: "¿Vamos a tener que soportar este nuevo escupitajo de Torra al Rey?"

El presentador de 'La Tarde', Ángel Expósito, ha analizado en el monólogo de este martes la reunión que mantuvieron ayer Pedro Sánchez y Quim Torra: "¿Hasta cuándo durará esto del talante?¿Tú te fiarías? El presidente del Gobierno parece que sí, ¿pero tú te fiarías de Torra, de Puigdemont, de los Pujolone o de Artur Mas?"

A partir de aquí Expósito ha puesto sobre la mesa una serie de consideraciones: "Yo creo que en esas reuniones deben estar más tiempo pensando qué vamos a decir al salir que hablando de los temas de verdad en la propia reunión. Me hubiera gustado tener un micrófono de esos de la tienda del espía debajo de la mesa". El presentador cree que el cinismo tras este encuentro debería tener un límite: "Antes de la reunión, Torra piensa que el resto somos bestias hediondas. Y el presidente dijo del president que era el Le Pen español ¿Pelillos a la mar? ¿Exageraban antes o mienten ahora?"

Ahora, al actual presidente del Gobierno le tocará lidiar con una gran losa: "Sánchez tiene una mochila muy pesada, que no es otra que el apoyo de los independentistas a la moción de censura. Ellos le han puesto ahí. Pero, ¿cómo venderá Sánchez ante el resto de socialistas de toda España, y ante los no socialistas, esta relación privilegiada con Torra?" Y por el contrario: "¿Cómo vende esto Torra ante Puigdemont y ante los suyos por mucho lacito amarillo que se ponga? ¿Y no hablaron nada de Puigdemont, de la CUP, de la deuda, la educación, las empresas...?"

Por último, Ángel Expósito finalizaba con una crítica demoledora: "El supuesto veto de Torra al Rey en el aniversario del atentado de las Ramblas me parece una vergüenza. Es indigno. Es un veto repugnante. Yo soy el Rey y me planto allí. Con apoyo o sin apoyo del Gobierno. ¿Vamos a tener que soportar este nuevo escupitajo?".