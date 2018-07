Expósito: "¿Seguirán Puigdemont y sus compinches de vacaciones? ¿Hasta cuándo vale esta anestesia?"

El presentador de 'La Tarde', Ángel Expósito, en su monólogo de este lunes ha analizado la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra en Moncloa: "Me surgen un montón de preguntas y...la verdad...ninguna respuesta. Lo único evidente es que ya estamos salvados. Meritxell Batet, ministra de Administraciones Públicas o Territorial...como se llame ahora ese ministerio...presidirá la comisión de Cataluña-Estado. Ya estamos salvados.Ya puestos...al más puro estilo García Margallo con Rajoy...podría haber sido Josep Borrell. Pero...no. Borrell no, porque es un españolazo".

La segunda incógnita es cuándo mientes: "Cuando uno dice que Torra es el Le Pen español y hoy le saluda como si nada o cuando el tal Torra djo que los españoles somos como bestias hediondas y hoy...también...pelillos a la mar. No sé...digo yo que el cinismo debería tener un límite. Porque una cosa es que no me crea nada de lo que nos están vendiendo...y otra muy distinta...tragar con ruedas de molino. Del Le Pen y las bestias hediondas...al buen rollito...con lazo amarillo incluido".

Según Expósito, las reuniones de este tipo no tienen mucho interés, son ingenuas: "En teoría, esto de las reuniones, el talante y la paz...todo eso es muy bonito. Pero me suena a lo del contenedor de nubes. Porque la clave no es la reunión. Ni la próxima cita. La clave es...¿Y dentro de dos años...qué?¿Y cuándo resulten condenados los hoy medio encarcelados...entonces qué va a pasar? ¿Y Puigdemont...seguirá de vacaciones pagadas...él y sus compinches? ¿Hasta cuándo vale esta anestesia?¿No será que el tema es que ganan tiempo los dos...el Le Pen español y el presidente de las bestias?".