Expósito: "Los taxistas deberían hacer algo de autocrítica"

El sector del taxi tiene que hacérselo mirar, inexorablemente. Algo de autocrítica deberían hacer. No solo por la violencia, que también, sino porque no se pueden poner puertas al campo. No pueden los de Correos ponerse en huelga por los e-mails, ni podemos los periódicos en papel ponernos en huelga por el digital o los dueños de restaurantes por los servicios de telecomida a casa.

Las VTC pagan menos impuestos y pagan menos licencias, es verdad. Por lo tanto, hay que poner un poquito de orden. A sabiendas de que también son autónomos y de que tienen todo su derecho

¿Pero quién debe asumir el problema y buscar una solución? El gobierno quiere que sea responsabilidad de las CC.AA. Las autonomías, que dependa de los ayuntamientos. Y los ayuntamientos que asuma el problema el gobierno. Una vez más, el despéndole administrativo que hace que gobernar este país sea imposible.