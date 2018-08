Expósito: "El procés intentó tapar la matanza para que no obstaculizara su problema político"

Ángel Expósito, director de 'La Linterna' ha relatado este viernes en 'La Tarde' qué sintió cuando llegó a Barcelona apenas horas después de la matanza del 17-A que dejó 16 muertos y más de cien heridos. "Recuerdo cómo hace exactamente un año estábamos en Cádiz organizando el viaje para salir pitando hacia Barcelona. Yo esperaba encontrarme una ciudad como el Madrid tras el 11-M. Y no. Me encontré muchos turistas, una ciudad con una normalidad insultante y un procés político que intentó tapar el drama de los muertos. Era una percha política vergonzosa que lo tapó todo hasta hace 24 horas. Por mucho que ahora Torra se apunte al carro o Puigdemont desde sus vacaciones pagadas en Waterloo se ponga estupendo, lo que hizo el procés fue intentar tapar la matanza para que no obstaculizara su problema político", ha contado.

Al comunicador le parece vergonzoso que hoy los titulares se los lleve una pancarta y que no se diga "constantemente el nombre de los 16 muertos". "Me parece miope que esta sociedad no se dé cuenta del gran problema, que no es Torrent ni Puigdemont ni el procés. El gran problema para España, Europa y esta parte del mundo es la yihad. Es el problema de nuestra civilización que vamos a dejar a nuestros hijos y hoy lloramos. Todo lo demás es artificio y politiqueo", ha asegurado.

Expósito asegura que los terroristas quieren invadir con su yihad desde dentro, "aprovechándose de nuestras leyes". "El resto, es artificio, politiqueo cutre y paletismo. El problema es que nos quieren comer desde dentro. Y como europeos y como sociedad avanzada, tenemos que impedirlo. Honrando a las víctimas, afrontándoles de frente y dejándonos de gilisandeces", ha concluido.