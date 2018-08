Esto es lo que necesitas saber para hacer el Camino de Santiago en las mejores condiciones

¿Estás preparado para hacer el Camino de Santiago? Cualquier momento del año, es bueno para hacerlo, pero en verano es la época más transitada. A pesar de ser días de playa, estos días Santiago se llena de peregrinos procedentes de todo el mundo. Una de sus curiosidades es que hay muchos caminos diferentes, incluso, se puede llegar a hacer desde cualquier capital de provincia española.

En 'La Tarde' hemos hablado con Jorge González, autor del libro "La guía secreta del Camino de Santiago", en el que deja claro que desde cualquier punto, por diferentes etapas se puede lograr completar el Camino: "La idea es hacerlo desde tu propia casa, sino te coincide seguro que tienes alguna ruta cerca. Desde todas las capitales de provincia hay un camino. El camino que conoce todo el mundo es el camino francés, que parte de Roncesvalles, ese es el típico que lo recorre el 60% de los peregrinos. Otro muchos desembocan en el camino francés, pero hay otros que ni lo tocan, como el camino inglés o portugués".

Hay etapas para todos los gustos, personas que hacen entre 10 y 12 kilómetros al día, y otros que hacen 30: "No hay que tirarse a lo loco, mas ahora que está masificado el camino francés. Entonces la planificación es muy importante, para reservar todo. Si no quieres cuestas, el mejor y más sencillo es el camino portugués, desde la frontera, en Tui, eso es más sencillo porque apenas tiene cuestas. Es una ruta muy transitada, porque el año pasado pasaron por aquí un 20% de las personas".

¿Qué debemos llevar en la bolsa?: "Un cepillo de dientes y poco más, lo mínimo posible, hay incluso gente que usa la camiseta y la tira, para no ir llevando peso. Claves son: camiseta, pantalón, bastantes calcetines, y un par de mudas, porque puedes ir lavando donde sea, pero desde luego el mínimo peso posible. Que yo he visto alguno con el secador, y eso no".

Según un estudio, hacer el Camino de Santiago hace más felices a las personas, así nos lo ha hecho saber Javier García Campayo: "Las causas son: por la soledad, uno piensa mucho durante el camino, por la solidaridad que se va a encontrar, y el tercero sería por el esfuerzo, que invita a la superación y la satisfacción de uno mismo".