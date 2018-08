Un español cubre la ruta Pamplona Mongolia en Vespa

¿Cuál es el viaje más largo que has hecho en tu vida? Lo importante es que si has ido a un país lejano, seguramente no lo hayas hecho en moto, y menos en vespa. Pero hay gente que sí lo ha hecho. Es el caso de José Antonio Fernández, que acaba de volver de un recorrido de 26.000 kilómetros. Ha cubierto la ruta entre Pamplona y Mongolia. Mes y medio de ruta. Como parte del Proyecto Vespa Extreme 2018 para recaudar dinero para mejorar las condiciones sanitarias en África.

"Es imposible hacerlo con más tiempo de antelación porque te equivocas"

En 'La Tarde' hemos hablado con José Antonio, para conocer de cerca sus primeras impresiones tras volver: "Aunque son viajes duros, sabes que tendrás días duros, pero también tienes en mente que por lo que estás haciendo, mucha gente se va a beneficiar y eso es una gasolina interna que te ayuda a pasar todo".

Este tipo de viajes, según nos ha comentado Javier, se preparan con más de un año de antelación: "Si te preparas bien y vas con cuidado llegas a cualquier sitio. Yo son viajes que preparo con más de un año de antelación. Ahora estoy preparando el siguiente del siguiente. La preparación es fundamental y por supuesto la pasión en lo que haces. Es clave para superar todos los obstáculos.

ESCUCHA AQUÍ EL AUDIO COMPLETO

Otro de los puntos más importantes del viaje es el alojamiento: "Este tema se deja un poco a la improvisación, porque nunca sabes las condiciones que te vas a encontrar. A primera hora de la tarde miras la previsión, y así vas mirando y preguntando por alojamientos. Es imposible hacerlo con más tiempo de antelación porque te equivocas".

"Llevo 11.000 euros recaudados. Esto lo hago haciendo visitas a empresas, para ver si les encaja en su estrategia de responsabilidad social corporativa, y luego a través de campañas de crowdfounding, de pequeñas cantidades. Lo que cuesta un parto son 10 euros, así conseguimos que se haga en unas condiciones sanas" finalizaba el aventurero.