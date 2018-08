Entrega 230.000 firmas para reformar el Código Penal tras la muerte de su marido

Una ley justa es lo que ha pedido Ana González esta mañana a la ministra de justicia. Una petición apoyada en 230.000 firmas, lucha por que los atropellos no queden impunes. Lo hace desde hace cinco años cuando un camión le quitó la vida a su marido. Había salido a pedalear como un día más, pero no regresó, lo dejaron tirado en la mediana. Desde entonces Ana intenta cambiar la ley para que no tengan que volver a pasar por su sufrimiento.

"Ahora hace falta que el resto de partido se solidaricen"

Hablamos en 'La Tarde' con Alfonso Triviño, secretario general de la Asociación de Ciclistas Profesionales, sobre la entrega de 230.000 firmas para reformar el Código Penal. “Lleva mucho tiempo esta proposición de ley. Se pide un banco con tres patas: la primera que vuelva al código penal todas las conductas de saltarse señales de trafico causando lesionados o fallecidos, porque en el 90% casos está despenalizado desde el año 2015, porque si no hay alcohol se consiga imprudencia leve, y quede despenalizado".

La segunda pata de este banco es: "Que los atropellos en grupo o que si un señor se sube a la acera y atropella, que tengan un aumento en las penas, que aparte de si hay una notoria gravedad y causa más de un herido o fallecido que las penas se eleven en 4 y 6 los casos mas graves".

Y finalmente: "La última pata es que las fugas sea un delito autónomo, porque ahora está regulada por la omisión del deber de socorro que no se da cuando al atropellado se le atiende por parte de los viandantes o fallece en el acto. Por lo tanto, queda impune darse a la fuga, y estamos pidiendo que esto vuelva al código penal".

El ministerio de justicia ha hecho cambios a nivel interno del PSOE: "Porque antes eran reacios y no se veía claro el delito de fuga como una fuga autónoma. Desde que tuvimos una reunión el abogado de Ana y yo con Pedro Sánchez, hubo una sensibilización al respecto y la ministra tiene la indicación según nos han dicho de Pedro de que la posición se alinee con lo que pedimos. Ahora hace falta que el resto de partido se solidaricen".