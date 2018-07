Después de 13 años, exhuman el cadáver del español hallado sin corazón

El Ministerio de Justicia británico ha autorizado exhumar el cadáver del vasco Miguel Ángel Martínez Santamaría para que su familia pueda realizar una tercera autopsia que aclare por qué el cadáver del joven fue hallado en 2005 sin corazón y sin tres quintas partes de su hígado.

La hermana del fallecido, Blanca Martínez, que es la coordinadora de SOS Desaparecidos Euskadi, ha informado en un blog en el que lleva años denunciando el caso de su hermano que el permiso posibilitará, en primer lugar, identificar el cadáver que entregó hace 13 años a la familia la policía de Estocolmo, sin ninguna prueba de que realmente fuera el joven de Getxo.

La familia dispone de un año para practicar un test de ADN a los restos mortales sepultados en el cementerio londinense de Gunnesbury, y cotejar después sus resultados con los de su familia.

"Desde el Ministerio de Exteriores saben con certeza que es mi hermano"

"Yo lo que insisto es que no bordan identificación. A nosotros nos llamaron y nos dijeron que no podía ser identificado porque la mano estaba destrozada. Yo hablé con el cónsul y le dije que todo resulta muy raro y que al día siguiente era normal" explica en 'La Tarde' Blanca Martíenz, hermana de Miguel Ángel.

Lo que aún no sabe es quién se hará cargo del dinero, y las pruebas que se le harán: "En principio Justicia, no se si de España o Londres, creo que debo pagarlo yo pero entiendo que lo que yo he sido unas victimas de la situación. Al cuerpo le pretendemos hacer una pruebas de ADN y segundo a ver si se puede saber la cauda del fallecimiento. Creo que lo que se va a intentar es una segunda autopsia".

"El problema es que desde el Ministerio de Exteriores saben con certeza que es mi hermano, y ese ha sido el problema, qué hacen conmigo y con mi familia, por eso ha estado cuatro años en un cajón de la audiencia nacional".