Cuatro personas fallecidas por el ataque de las avispas velutinas

Las avispas velutinas vuelven a ser noticia. Un hombre de 84 años ha fallecido por la picadura de una de estas. El hombre estaba realizando labores de desbrozo, cuando golpeó un muro de hormigón en el que había escondido un nido de estas bichos. Según la familia era alérgico al veneno. No es un caso aislado.

"Las velutinas son más peligrosas que las normales. Las podemos diferenciar por que son de color negro, y que tienen un tamaño mayor"

En 'La Tarde' hemos hablado con Julio Castaño, que ayer por la tarde sufrió un ataque de este tipo de avispas: “Salí del trabajo, me fui a la finca, y cogí las primeras, sacudí el árbol y de repente sentí un zumbido a mi alrededor, y sentí pinchazos. Tenía molestias, más tarde paré, me lo pensé, y me fui a la casa del mar”.

El problema de este tipo de avispas es que por la poca frecuencia de las mismas no sabes si eres alérgico o no: "No sabía si era alérgico, ni que tenía las avispas ahí. Afortunadamente no soy alérgico. Una la maté con la mano, la que me pinchó en la cabeza. Pero en total fueron siete pinchazos".

Por otro lado, hemos hablado con un especialista en la materia, José María Bello: "Las velutinas son más peligrosas que las normales. Las podemos diferenciar por que son de color negro, y que tienen un tamaño mayor. Vinieron en un cargamento en el año 2004, y paulatinamente colonizaron Francia y en el 2010 saltaron a la península".

ESCUCHA AQUÍ EL AUDIO COMPLETO

"Somos voluntarios y hemos quitado tiempo de donde hemos podido. Todos los días íbamos retirándolas. Y así ha sido nuestra labor. Básicamente los quitamos los apicultores, asociaciones de protección civil y los G's , los parques de bomberos y luego algunos Concellos se hace cargo".

Y finalmente, dejaba un consejo: "Lo primero es alejarse del lugar, y dar el aviso al 012, decir lo que se han encontrado, que los nidos son de color ocre, y no molestarlas, atacan si se sienten amenazadas".