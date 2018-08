Siempre es un buen momento para irnos al cine. De momento la más taquillera del verano son 'Los Increíbles 2'. Es una de las muchas posibilidades, lleva recaudados ya más de mil millones en la taquilla mundial. Por el contrario, la última de Kevin Spacey no ha superado los 650 dólares, no ha ido nadie a verla. Las 11 salas en las que se proyectó estaban prácticamente vacías. A algunos el cine les parece muy caro, por eso ahora los cines deberían aplicar la baja de IVA, pero el 70% de los cines no lo han rebajado. La entrada dependiendo del cine al que se vaya, en Madrid oscilan entre los 8 y 11 euros.

"Cuando una película sale al mercado sale con el cartel de monopolio"

En 'La Tarde' hablamos con Julio Abengózar, vicepresidente de la Nueva Asociación de Cine de España: "La bajada del IVA de la que se ha hablado mucho, a cualquier entrada supone unos 50 céntimos. Ahora bien, yo no se si todos lo han bajado, y o en mis cines sí. El informe eso dice que se ha hecho en 102 cines de 700 que hay en España y solo referente a los fines de semana. Yo considero que el estudio está sesgado".

Según NAECE, el precio medio de la entrada es de 5,82 de media en toda España: "En el 2011 el precio medio de la entrada estaba en 6,82 cando el IVA estaba al 8%. Desde el 2011 nos han subido la luz, que sube un 30%y en esa época se hizo la digitalización completa de los cines. Una digitalización de una sala de cine cuesta 100.000 euros. Lo hemos afrontado como hemos podido, pero muchos tuvieron que cerrar".

¿Cuál puede ser el futuro?: "Desde mi punto de vista, el cine ahora mismo tiene un serio problema, y es que la distribución no está regulada. Cuando una película sale al mercado sale con el cartel de monopolio. Solo la tiene una distribuidora. Y lo que ocurre es que como no hay regulación, las distribuidoras unas te las dan y otras no. Y te dicen que no porque tu taquilla no es muy grande, entonces no les compensa".

"El precio de la entrada se distribuye de la siguiente manera: Primero descuentas el 10% de IVA, de l oque queda pagas el 650-60% a la distribuidora. El 2% para la Sociedad de Autores, y con l oque queda tenemos que vivir los cines, mantenimiento, luz...etc".