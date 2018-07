Conoce la brutal historia de Diego Alonso, español que participó en las protestas de Nicaragua

Han pasado ya 101 días desde el inicio de las protestas en Nicaragua. Alrededor de 450 muertos y más de 1000 heridos. Todo comenzó el 18 de abril, los jubilados salieron a protestar y poco después eran los jóvenes los que se unían a las protestas. Días más tarde empezaron las primeras revueltas, y los primeros fallecidos. Luego los opositores empezaron a formar barricadas y cortaron las carreteras, fue ahí cuando empezó la operación limpieza por parte de Daniel Ortega.

El miedo me entró durante la persecución, cuando muchos amigos también han huido del país por ese temor"

Diego Alonso es un vasco que ha vivido de primera mano esas barricadas, así lo explica el protagonista: "Yo allí estudié Filosofía en la Universidad Centroamericana, que fue la primera que sufrió la represión. Yo en el momento que veo a dos calles de mi casa que están los chavales sufriendo semejante represión, algo dentro de mí me dijo que no me podía quedar mirando. Yo entiendo que desde aquí uno pase página, pero allí no pude. Y empecé a moverme".

Él se involucró en la ciudad de Masaya, donde enviaba suministros constantemente con su coche: "Yo lo que hacía era llenar mi coche de suministros, porque en Masaya escaseaba mucho, y entonces cargaba todos los días el coche y me iba para allí, siempre con cuidado, siguiendo rutas diferentes. Llega un momento que ya he llevado la ayuda y saco testimonios con la cámara".

"Lo que único que quieren estudiar, y decir lo que piensan sin miedo de que me puedan venir a buscar a casa. Un chaval de 16 años contándome como le había quemado el colegio"

¿Llegaste a temer por tu vida?: "En los momentos que yo estaba en las barricadas, y la policía disparaba ráfagas de AK-47 uno no le nace, no ese miedo, sino adrenalina que te tiene tenso, alerta y pendiente de todo lo que pasa. El miedo me surgió al final, porque ya me habían llegado informaciones sobre que seguían mi coche, me perseguían. El miedo me entró durante la persecución, cuando muchos amigos también han huido del país por ese temor".