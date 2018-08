La conmovedora historia del drogadicto que abandonó sus adicciones tras 33 años enganchado

“Marcos” tiene 49 años, y lleva 3 en tratamiento para superar su adicción. En 'La Tarde' nos ha contado cómo fue el calvario que duró 33 años: "Consumía casi de todo, empezando por el hachís, la heroína, la cocaína, llegué a tocar de todo. En estos momentos me encuentro genial, llevo 3 años y medio en recuperación y mi vida ha cambiado totalmente".

"Mi familia me puso en esa tesitura, y por eso decido recuperarme"

Pasó aproximadamente 33 años en la droga: "Fueron momentos duros para todos, para mi pareja, hermanos, amigos, pasas por encima de todos porque lo único que te importa es consumir, así que apartas todo de ti".

Y continuaba explicando como era su día a día: "Realmente era pensar en conseguir la dosis de consumo, y tener dinero para la siguiente dosis. Entonces no me preocupaba otra cosa. Si tenía que robar, lo hacía. Esa era mi única preocupación. Llegué a robar a mi hermano, mi madre, a la empresa de mi padre, cosas así. Esto es una enfermedad y por eso haces cualquier cosa".

Penso en suicidarse en dos ocasiones, en ese momento llega la decisión que lo cambió todo: "Mi madre me pone en la calle y me plantea las dos opciones. Decido tomar la opción obligatoria. Mi familia me puso en esa tesitura, y por eso decido recuperarme. Es una filosofía muy buena. Estoy ahora encantado de la vida, he cambiado como persona. Lo primero que me viene a la cabeza, es que se tiene que trabajar desde los primeros pasos, tener una educación, tener unos tiempos que ocupar, tener una buena relación con la familia, un entorno sano, trabajar desde abajo.

"La persona tiene que verlo, cada uno tiene su momento de recuperación. Hasta que no me pusieron todo, no reaccioné. Que estén cerca de ellos siempre, y tengan amor firme" sentenció.