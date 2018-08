La campaña #Cribadosinc busca eliminar la hepatitis C para 2030

Hepatitis C, una enfermedad silenciosa, que más de 55.000 personas en España desconocen que la padecen. Es el primer motivo de trasplante de hígado. Es una patología que a día de hoy se puede curar. Más de 100.000 personas ya han recibido tratamiento. Y ahora se ha puesto en marcha una campaña, Cribadosinc, para conseguir un país sin hepatitis antes de 2030.

"La enfermedad se descubre a través de analíticas"

Por ello, en 'La Tarde' hemos hablado con dos expertos. En primer lugar, Jesús Farga, secretario de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos: "Yo mismo soy paciente desde el año 90, lo que ocurre es que antes del año 92 no se nos diagnosticaba, porque no estaba puesta como problema. La enfermedad se descubre a través de analíticas tanto en el mundo laboral como en la seguridad social y ahí se determina si tiene el activo. Y entonces, a partir del año 93 me dicen que soy enfermo de hepatitis".

"El paciente no siente nada hasta que se produce algún tipo de descompensación, que determinan la gravedad de la enfermedad. Es silente, y por tanto avanza y daña el hígado" concluía Jesús.

En segundo lugar, hemos hablado con José Luis Calleja, jefe de sección de Hepatología del Hospital Puerta de Hierro de Madrid: "La mayor parte de los contagios se produjeron antes del 92 a través de la vía parenteral, vía sanguínea, contacto de drogas. Compartir utensilios contaminados, también es común. La hepatitis antes de que expusiéramos los tratamientos, era la primera causa de cáncer de hígado, y la mayor parte de los casos cuando se presentan síntomas, están en una fase muy avanzada, por eso es muy importante esta campaña, para captarla antes y curarla, con los nuevos tratamientos que cortan el 95% de los casos".