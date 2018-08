La brutal historia de Berta Domínguez, de quedarse tetrapléjica a luchar por todo

Una vida que se rompe cuando se sufre un accidente, cuando pasas a depender de los demás...cuando tus piernas y tus brazos no responden, tienes que aprender de nuevo todo. Pero estar en la vida, es motivo suficiente para seguir delante, para hasta ahí, todo ha cambiado. Pero eso no impide que puedas lograr otras cosas.

"Te crees que nunca te va a tocar y luego no sabes responder"

Eso le ha pasado a Berta Domínguez, que el pasado 17 de junio se quedó tetrapléjica al tirarse de cabeza a una pisicina. En 'La Tarde' nos ha contado cómo ha cambiado su vida desde el accidente y cómo lo vivió: "Tengo una lesión medular muy alta, que me afecta a los brazos, manos y todo lo que viene siendo órganos internos, pero he tenido mucha suerte, no he tenido complicaciones y ahora estoy bastante bien. Ahí empezó una nueva vía. No era consciente de nada, no aceptas la lesión, intentas seguir con tu vida de antes.

Curiosamente lo primero que quiso volver a aprender a utilizar fue el móvil. "Te crees que nunca te va a tocar y luego no sabes responder, fue un shock". Pasó nueve meses en el Hospital de tetrapléjicos de Toledo: "Allí decíamos que era como 'Gran Hermano', mis padres venían por las mañanas pero ya al final me dieron una silla eléctrica e iba a mis actividades sola, alguna vez me daba un espasmo pero sigo manteniendo toda esa relación con celadores y enfermeras de allí. Se convirtieron en amigos".

Desde entonces Berta pelea por alcanzar su sueño, ser cirujana: "Me ha cambiado la cabeza totalmente, mi afán sigue estando, hay gente que te lo facilita y hay gente que no, poco a poco, haciendo lo que pueda porque no se como acabará la cosa. No es que sea de hierro sino que para mi es un aprendizaje normal, me dice que nunca quite la sonrisa y hay a gente que le ayuda, siempre iba sonriendo a todos lados".