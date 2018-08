Así es 'El Spiderman de La Línea', el hombre que trepó un edificio para apagar un incendio

Es posible que ya conozcas a Mohamed Zroudi, el chaval que trepó un edificio cuando estaba ardiendo. Tiene 23 años, lleva siete en España, trabaja como camarero en La Línea y vio como un balcón comenzaba a arder en la tarde del jueves. En ese momento se encontraba trabajando, esperó a que la policía llegara. En esos momentos era todo un desconcierto. Ahí Mohamed decidió trepar para ayudar a las autoridades.

"No quise romper la ventana, hice un esfuerzo, para que no me multen"

Hablamos en 'La Tarde' con Mohamed Zroudi, más conocido como 'El Spuiderman de La Línea': "Estaba trabajando, vi el fuego y no sabíamos que cual era la casa. Yo sin pensarlo subí. Fui a la cocina a coger un cubo para pagar el fuego. Yo abrí la puerta a la policía desde dentro. Yo en verdad no hice nada. Nunca he escalado una casa, a los árboles de pequeño sí".

ESCUCHA AQUÍ EL AUDIO COMPLETO

Su acción, le ha hecho famoso en la ventana. Lo mejor de todo, la sutileza con la que lo hizo todo: "No quise romper la ventana, hice un esfuerzo, para que no me multen. Si lo rompo luego me multan. Hice muchos esfuerzos. Cuando subí arriba me aplaudió todo el mundo. Cuando baje todo el mundo me llama 'El Spiderman de la LÍnea'. Mis compañeros me han bautizado así. A mi me gusta, es cachondeo".