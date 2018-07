Ángel Expósito recuerda su infancia con emoción en el día de los abuelos

El día 26 de julio es el día mundial de los abuelos, esos cómplices en la infancia y apoyo a lo largo de nuestras vidas. Algunos son un pilar fundamental para nosotros o muestran el cariño a su manera y otros, simplemente, se van demasiado pronto y no nos da tiempo a disfrutar de su presencia.

Ángel Expósito ha querido compartir esos recuerdos sobre sus abuelos y qué papel tuvieron a lo largo de su vida. Por desgracia, el comunicador se lamenta de no haber podido disfrutar de la mayoría. “La abuela Nicolasa, a la que no conocimos, y casi casi ni conoció mi padre, murió durante la Guerra Civil. Mi abuelo Ángel, de ahí me llamo yo, estuvo en la cárcel por republicano tropecientos años” comenta el locutor.

Pero siempre hay un abuelo, en este caso abuela, con el que hemos compartido más momentos y al que recordamos con un cariño especial, para Expósito su querida abuela materna Valentina. “Lo mejor de mi abuela era el humor, ese humor de Sancho Panza, el castellanomanchego”. Al igual que nos ha pasado a todos el momento de la muerte de su abuela fue uno de los instantes más tristes y duros para Ángel. “Recuerdo cuando se murió, probablemente fue la persona más importante que se me hubiera muerto, fue una situación tremenda, yo era el nieto favorito de entre cientos que tenía y nunca se me olvidará” se lamenta.

En un día tan particular como hoy todos los recuerdos con los abuelos son especiales y únicos. Da igual la edad que se tenga, veinte, cuarenta o sesenta, la figura de los abuelos será un recuerdo permanente en nuestra memoria y, si hay suerte y siguen a nuestro lado, una historia que aún continua cada día acompañándonos y sacándonos una sonrisa distraída cuando disfrutamos de su compañía.