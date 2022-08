El suplicio de las citas previas en la Administración: hasta tres meses de espera

La familia Fernández decidió a última hora que después de un año duro para todos, iban a hacer un esfuerzo y en vez del descanso típico de cada año en el pueblo, harán un viaje fuera de España. El problema fue cuando fuerona revisar los pasaportes, después de años sin necesitarlo, se encontraron con los documentos caducados y la cita previa para renovarlo se la daban pasada la fecha del viaje. No les ha quedado más remedio que irse fuera de Valencia, donde viven, cambiar de Comunidad y realizar el trámite en Teruel.

Como ellos, miles de personas, se enfrentan a la falta de eficiencia en la Adminsitración para trámites esenciales, como afirma el presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM), Fernando Santiago: “Tenemos que tener en cuenta que los únicos documentos válidos para una firma, por ejemplo, son el DNI, y en su defecto el pasaporte. No se pueden permitir este tipo de esperas sobre todo cuando se trata de caducidad de documento. Debería ser algo automático para lo que no se necesitara ni cita”.

El informe realizado por ICOGAM muestra que, efectivamente, la espera media para renovaciones de documentos de identidad es superior a los 30 días, pero ni mucho menos son las peores. Para realizar un trámite de Fe de Vida en el Registro Civil Únicod de Madrid, por ejemplo, la espera llega hasta los 108 días, según se apunta. Y para trámites de nacionalidad como el que ha tenido que hacer Lilít, “llevo 8 meses esperando desde que intenté por primera vez conseguir cita, al cabo de dos la conseguí y ahora, por fin, he conseguido hacer el trámite”.

Si no se quiere esperar, la opción es hacer los trámites con el certificado digital Cl@ve, algo que tampoco es sencillo. Para solicitarlo, hay que registrarse de manera online, rellenar un formulario y esperar a que se te envíe una carta física con la invitación para solicitar el certificado. “Esto representa el otro gran problema, el de la enorme brecha digital en este tipo de burocracia. Una viudedad, por ejemplo, no normal es que nos e de en casos de 30 años, se da en personas ya de una cierta edad que no tienen porqué saber cómo funciona el mundo de internet”.

Por el momento, las esperas para la cita previa seguirán como están, la solución para el presidente de ICOGAM pasa por proceses de digitalización reales, que resulten sencillos para el usuario y por más funcionarios en ventanillas para agilizar trámites que, en muchos casos, deberían estar automatizados.