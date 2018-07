1992: cuando las Olimpiadas cambiaron la historia de nuestro país

El verano de 1992 fue uno de los más importantes en España. Concretamente dos ciudades españolas se convirtieron por unos meses en el centro del universo. Primero fue Barcelona, que se enfrentaba al mayor de los retos. Albergar uno de los acontecimientos más grandes que hay en el mundo.

El 25 de julio de 1992 se encendió el pebetero del Estadio Olímpico de Montjuic. El evento, que marcó el presente y el futuro de la capital catalana, transformó la ciudad de puertas adentro y situó a Barcelona en el mapa mundial. En total, los 430 deportistas (301 hombres y 129 mujeres) que participaron en 25 deportes, lograron un total de 22 medallas, un tope que hasta la fecha sigue siendo la mayor conquistada por nuestro país en unos Juegos, 13 de oro, siete de plata y dos de bronce.

Ese mismo verano, en el sur de la Península tenía lugar la Explosión Universal de Sevilla. Significó un antes y un después para Sevilla, que se convirtió durante unos meses en el centro del mundo. Situada en los terrenos de la Isla de la Cartuja, la Expo'92 acogió a 112 países, 23 organismos internacionales, seis empresas y las comunidades autónomas españolas.

Visitada por más de 20 millones de personas, y supuso un acercamiento a costumbres y culturas de diferentes países aglutinada en pabellones, algunos de impresionante calidad arquitectónica.

Durante seis meses Sevilla fue la capital del mundo y concentró multitud de actividades culturales y lucrativas así como encuentros políticos y económicos que afianzaron los lazos entre países diferentes y, sobre todo, entre Sevilla y el resto del mundo.

Por desgracia no todo fueron buenas noticias en nuestro país, el 2 de julio de 1992 falleció en Badalona, José Monje Cruz, más conocido como Camarón de la Isla. El cantaor español fue considerado una de los principales figuras del flamenco. Y a día de hoy sigue siendo un referente para todos los cantaores. A pesar de su éxito y su amplia discografía, llegando a publicar un total de 17 discos, no alcanzó a generar grandes ventas estando con vida, pues el total de todos sus discos vendidos tan solo alcanzaba las 361.000 copias. Pero a partir de su fallecimiento, las ventas crecieron considerablemente, entre ellas uno de sus mejores temas: “Soy Gitano”.

Fue su primer disco de oro en España para Camarón (50.000 copias). En el que colabora el guitarrista Vicente Amigo. No cabe duda de que Camarón marcó un antes y un después en la historia del flamenco.

Otro de sus grandes éxitos, es esta canción que escucháis, “Como el agua”…Salió al mercado en 1981, un trabajo en el que Camarón volvía a reunirse en un estudio con el otro maestro, Paco de Lucia.

Este mismo año salieron a la venta grandes canciones, que marcaron un antes y un después. Así lo hizo Amigos Para Siempre. Una canción interpretada por José Carreras y Sarah Brightman escrita para los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Este tema fue interpretado durante la ceremonia de clausura de los Juegos. Alcanzó el puesto 11 en las lista del Reino Unido. Y como se puede escuchar, está basada en la amistad entre los pueblos…

ESCUCHA AQUÍ EL PODCAST COMPLETO

Una Rosa Es Una Rosa es el título del quinto sencillo que se extrae del álbum "Aidalai" del grupo Mecano. La canción fue compuesta por José María Cano. Esta pieza se puede clasificar como una tecno-rumba y la canción está basada en una frase de la escritora estadounidense Gertrude Stein.

Zapato Veloz fue un grupo de música pop que consiguió su mayor éxito en el verano de 1992 con su tema Tractor amarillo. Destacaron por tratar temas sobre la Juventud de la época, la política o la actualidad del momento.

También hubo grandes éxitos en el panorama internacional, como fue el caso de Human Touch, obra compuesta por Bruce Springsteen. Human Touch es el noveno álbum de estudio del músico estadounidense Bruce Springsteen, publicado en marzo de 1992, pero que durante el verano alcanzó el puesto dos en la lista estadounidense Billboard 200.

In the Closet es una canción de Michael Jackson que pertenece a su álbum de 1991 Dangerous pero no se publicó hasta el año siguiente. La canción llegó a ser su tercer sencillo entre los top 10, alcanzó el puesto número seis en la Billboard Hot 100.

Pero a parte de todo esto, en el verano de 1992 también sucedieron otros hechos. Como por ejemplo, la victoria de Dinamarca en la Eurocopa celebrada en Suecia. Fue la primer gran victoria en un torneo continental de la selección capitaneada por Denis Bergkamp que venció en la final a Alemania.

O Miguel Induráin, que logró hacerse con su segundo mallo amarillo, imponiéndose en el Tour de Francia, con etapas tan épica como la subida a Sestriere.

Un verano apasionante, un verano impresionante y un verano para el recuerdo, así fue el verano de 1992