El vocalista de Jarabe de Palo, Pau Donés, dice temporalmente adiós a la música

El vocalista de Jarabe de Palo decide aparcar la música -de momento- e irse con su hija al extranjero, con el fin de vivir y disfrutar de ella al máximo. Así lo ha anunciado a través de una entrevista donde no ha puesto fecha de vuelta a los escenarios, eso sí, tiene claro que “es que no volveré a los tres meses”.

Según él, el motivo no es la enfermedad, sino el frenar con todo tipo de vida que esté relacionado con la música antes de cumplir los 50 años. Y es que la forma de vida de un músico requiere muchas obligaciones, “La vida de músico me encanta, pero es un disparate. Te metes en una ola y al final es ella la que te lleva a ti y no tú a ella. Con el cáncer me di cuenta de que tengo una hija y que es guapo levantarte y llevarla al cole. Pero aquí estamos otra vez, con 90 bolos este año, y preparando un libro, y un disco…, pero con la idea clara y definitiva de parar”, ha indicado el cantante.

Juan Carlos GarcíA Mate

El de huesca asegura querer poner tierra de por medio con el fin de no tener que decir “no” a cualquier sala interesada en el grupo. “Los últimos conciertos serán a principios de diciembre, aunque tengo la idea de hacer uno para recaudar pasta para el cáncer. Igual en Luz de Gas, con amigos. Pero eso es otra cosa.”

Hace unos días Pau publicó una fotografía en el hospital donde mostraba su positividad y optimismo, además de su natural y buena actitud de la que siempre se ha caracterizado. Y es que el "cangrejo", como él mismo llama al cáncer, solo le dedica 5 minutos al día.