Una policía argentina amamanta a un bebé hospitalizado y conmueve a las redes sociales

La agente del cuerpo de seguridad argentino escuchó a un bebé llorar desconsolado en el hospital. Su reacción, tras percibir que el pequeño estaba hambriento, fue amamantarlo en el propio pasillo del centro hospitalario, incluso con el uniforme de la policía. Su compañero de la Policía Local de Buenos Aires, testigo del emocionante gesto, realizó una fotografía que más tarde compartió en las redes sociales. En unos pocos minutos la imagen publicada en facebook se 'viralizó'.

El mensaje que colgó su comapñero junto a la fotografía fue el siguiente: "Quiero hacer público este gran gesto de amor que tuviste hoy con ese bebito, que sin conocerlo no dudaste y por un momento cumpliste cómo si fueras su madre , no te importó ‘la mugre y el olor’ como los señores profesionales del hospital manifestaban”. La publicación en Facebook ha sido compartida por más de 60.000 usuarios y ha recibido cerca de 45.000 'me gustas'.

La mujer trabaja en el comando de patrullas de Berisso de la Policía Local de Buenos Aires. Sin embargo, la pasada madrugada fue destinada a un hospital de la capital argentina para cubrir un servicio adicional de seguridad junto a su compañero, quien realizó la foto. Durante su tiempo por los pasillos del centro hospitalario, percibió que un bebé lloraba desconsolado. Y según afirman los propios médicos del hospital en el que se encontraba, la agente de policía afirmó que su instinto materno le obligó a actuar y a creer que el pequeño necesitaba alimentarse.

Por su parte, el compañero reconoció la valía de la agente en un nuevo comentario en las redes sociales: “Hoy 14 de agosto día de la mujer policía te pasaste compañera, Cele Ayala, oficial de policía CP de Berisso”.