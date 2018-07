Una persona sin hogar recibe más de 200 ofertas de trabajo gracias a un tuit viral

Una persona sin hogar ha recibido más de 200 ofertas de trabajo tras la publicación de un tuit en el que aparecía ofreciendo a la empresas y particulares en la calle que se llevaran su currículum. David Casarez es un informático que se desplazó a Silicon Valley para iniciar un proyecto tecnológico que acabó desapareciendo por inviabilidad económica. Esto, finalmente, provocó que el hombre acabara en la ruina.

Una joven, Jasmine Scofield, compartió en twitter una imagen de David Casarez en la que se le puede ver con un cartel que dice: “Homeless, con hambre de éxito. Llévate un currículum”. Además, pidió mediante esta plataforma que se le ayudara. La publicación ha obtenido en tres días más de 130.000 retuits y ha sido difundido por todos los medios de comunicación.

Today I saw this young homeless man asking for people to take a resume rather than asking for money. If anyone in the Silicon Valley could help him out, that would be amazing. Please RT so we can help David out! pic.twitter.com/ewoE3PKFx7