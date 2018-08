Una periodista de TVE y la historia con un anciano que te sobrecogerá el corazón

Esta semana ha sido protagonista en las redes sociales la periodista de TVE Rosa Correa, donde ha querido compartir en Twitter una experiencia que vivió cuando estaba sentada en la terraza de un bar y se le acercó un octogenario y le pidió sentarse con ella.

Al principio, la periodista ha admitido que observó la mirada del hombre desconcertada, pero finalmente éste se sentó junto a ella y charlaron sobre “lo mucho que le ayudaba la música, de arte, de Italia, de Dante...”.

Correa quiso hacer público en su red social el momento mágico que vivió con el hombre mayor, y a sus publicaciones no tardaron en sumarse comentarios de los usuarios.

Hoy me he sentado sola en una terraza de un bar. Al instante se acerca un hombre de unos 80 años y me pregunta si puede sentarse conmigo y hacerme compañía. No sabía qué hacer. 1 segundo de alucine total. Empecé a decirle que estaba bien y no necesitaba..no terminé la frase...