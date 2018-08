Una asociación del alzhéimer recibe 80.000 euros de herencia de una desconocida

La Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer (AFA) de Zamora ha recibido una herencia de 80.000 euros al constar la donación en el testamento de una vecina de la provincia con la que la asociación no había tenido ninguna relación previa.

"La asociación de Alzheimer de Zamora ha sido objeto de la solidaridad y la sorpresa en su máximo esplendor", ha asegurado AFA tras hacer pública la donación y agradecer a la vecina de la localidad de Palazuelo de las Cuevas ese gesto altruista conocido tras su fallecimiento.

AFA ha agradecido a la vecina Salud Manuela Orieta Villar la donación que fijó en su testamento para que una quinta parte de sus bienes fueran para la asociación de alzhéimer.

Los integrantes de la asociación han admitido que están impactados por la herencia que han recibido, ya que no se conocía relación previa de la fallecida con la asociación.

"Es indescriptible la alegría que ha hecho llegar a la ONG" esa donación, han reconocido los responsables de AFA, que han agregado que el impulso económico de esa herencia contribuirá a mejorar la calidad de vida de las personas de Zamora afectadas por la enfermedad y sus familiares.

La herencia llega además en un momento de expansión de la asociación, ya que actualmente construye en la localidad de Toro un centro multiservicios específico en demencias.

Como agradecimiento a la donación, la asociación colocará en sus instalaciones una placa conmemorativa para que todo el que se acerque a ellas pueda ser conocedor de la generosidad de esa mujer".