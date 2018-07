Tom Jones cancela dos conciertos por una infección bacteriana

El cantante británico Tom Jones se ha visto obligado a cancelar dos de sus conciertos en el Reino Unido debido a una infección bacteriana, según informó el artista en su cuenta de Twitter. "Desafortunadamente, el señor Tom no está bien y los médicos le han aconsejado que no actúe", se indica en un comunicado publicado en su cuenta oficial en dicha red social. Más tarde, fue el propio músico, de 78 años, el que se disculpó con los asistentes.

"Lamento mucho haber cancelado el concierto de ayer en Chichester (Inglaterra), es un sentimiento terrible tener que dejar de lado a todos aquellos que iban a asistir y a los que habían colaborado en el evento", publicó, al tiempo que informó de que tampoco podrá actuar esta noche en el hipódromo de la ciudad inglesa de Chester.

Jones está siendo tratado por una infección bacteriana -sobre la cual no se ofrecieron más detalles- aunque espera volver a los escenarios en menos de un mes. "Aunque no puedo actuar esta noche en Chester, las buenas noticias son que podemos conseguir otra cita aquí el próximo 12 de agosto, así que espero veros allí", informó el galés. Desde los canales oficiales del cantante se notificó a los afectados que las entradas "seguirán siendo válidas para las nuevas fechas". Además, en caso de que los fans no puedan asistir al concierto, el dinero les será reembolsado.

En septiembre de 2017, el cantante ya se vio obligado a posponer su gira a Estados Unidos por motivos de salud, aunque prometió regresar al país norteamericano este 2018.