¿Tienes miedo a que los ladrones desvalijen tu casa durante las vacaciones?

El ladrón nunca se va de vacaciones, es más la época estival es temporada alta para el amigo de lo ajeno. Eso lo sabe muy bien la Policía Nacional que cada año emite un comunicado con una serie de consejos para evitar desagradables sorpresas al regreso de las vacaciones. Consejos que no debemos pasar por alto. Pero también debemos tener en cuenta al ladrón y por ello, el Departamento de Policía de Columbus, en Ohio, publicó, hace unos años, un video titulado "From the big house to your house" ( 'De la casa grande a tu casa') donde aparecen tres ladrones condenados por la justicia estadounidense, compartiendo sus técnicas de robo.

Es fundamental conocer sus técnicas, qué es lo que tienen en cuenta para entrar en una casa y no en otra, a la hora de evitar errores y ponérselo fácil. ¿Qué debes hacer para aumentar la seguridad de tu casa y evitar robos?

Según Joel Hamlin, ladrón de profesión (por llamarle de algún modo), antes de un robo el delincuente lo primero que hace es asegurarse de que no hay nadie en la casa, de que la alarma no esté activada y que el interior de la casa quede visible desde afuera.

“Cuando no estés en casa, cierra las ventanas. Así no podemos ver qué hay adentro”, dice Hamlin en el vídeo, y advierte que cuando salgas del coche, por ejemplo en un alto en el camino hacia ese lugar de vacaciones, "esconde todos los objetos de valor para evitar la tentación de los ladrones".

Un segundo delincuente, Adam Taylor, añade que las personas mayores son un blanco más fácil de robar y William Coffman, tercer ladrón, recomienda usar sistemas de seguridad fuertes y confiables, pero además usar las alarmas y no dejarlas únicamente como “decoración”.

Y dos apuntes muy importantes que hace este tercer atracador, Coffman, en el caso de que un ladrón entre a una casa a robar y el dueño esté dentro, "la persona debe hacer todo el ruido que pueda de esta forma ahuyentará al ladrón" y si ves a alguien que nunca has visto merodear por tu barrio "llama a la policía".

LOS CONSEJOS DE LA POLICÍA PARA EVITAR A LOS LADRONES

Precisamente, la Policía nos aconseja avisarles cuando "observe gente extraña en el portal o merodeando en la calle o si escucha ruidos en viviendas desocupadas". Y nos propone las siguientes medidas a tomar:

EN NUESTROS DOMICILIOS:

Compruebe que puertas y ventanas quedan bien cerradas.

2. No deje señales visibles de que su vivienda está desocupada. No baje totalmente las persianas.

3. No deje dinero ni objetos de valor, y si no hay más remedio, manténgalo en lugar seguro.

4.Haga una relación detallada de objetos de valor, joyas, aparatos audiovisuales, ordenadores, etc… con sus números de serie y/o inscripciones, para facilitar su identificación en caso de ser recuperados tras un robo.

5. No desconecte el timbre de la puerta. Es una señal inequívoca de ausencia.

6.En la medida de lo posible, instale una puerta de seguridad, un cerrojo y/o una alarma.

7.Según las circunstancias, valore la posibilidad de instalar un reloj programable que encienda y apague la luz en diferentes horarios, simulando la estancia en el domicilio.

CON LOS VECINOS:

1.No divulgue su ausencia.

2.Comunique sólo a los más allegados dónde y cómo pueden localizarle.

3.Deje la llave a una persona de confianza para que realice visitas periódicas y recoja la correspondencia del buzón.

DURANTE LAS VACACIONES

Durante el trayecto a su lugar de vacaciones, extreme las medidas de seguridad respecto a su vehículo y pertenencias, y no pare ante requerimientos de extraños. Evite dejar objetos de valor en el interior del vehículo, y menos en dónde sean visibles. Si utiliza transporte público, no facture a su nombre equipajes de personas desconocidas e identifique claramente sus pertenencias antes de facturarlas.

Hay que evitar viajar con cantidades importantes de dinero encima y nunca confiar el transporte de sus maletas a personas que no estén debidamente acreditadas.

Si viaja en tren o autobús, no pierda de vista su equipaje, especialmente en paradas intermedias.

EN EL LUGAR ELEGIDO

En el hotel o apartamento debe adoptar las mismas medidas de seguridad que habitualmente utiliza en su casa. Mantenga en lugar seguro sus objetos de valor, dinero y tarjetas de crédito.

Al ausentarse, deje la radio puesta y, si es de noche, encienda alguna luz.

En lugares públicos, cuide su bolso o cartera en aquellos espacios donde concurran muchas personas (mercadillos, espectáculos, etc.). Vigile sus objetos personales, especialmente bolsos, cámaras, maletas, joyas u objetos similares le puedan ser arrebatados. Y evitar hacer ostentación de riqueza o pertenencias.

cope.es

En 2017 los robos con violencia en domicilios, establecimientos y otras instalaciones alcanzaron los 149.651 casos, siendo los robos con violencia en domicilio 105.099.

En lo que llevamos de 2018, el Ministerio del Interior destaca que se han producido 40.265 robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, lo que supone un aumento del 1,6 por ciento respecto a 2017. De esas acciones delictivas, 28.719 son robos con fuerza en domicilios, un 4,9 por ciento más que en el mismo periodo de 2017.

SEÑALES PARA DETECTAR SI LOS LADRONES QUIEREN ENTRAR EN NUESTRA CASA

Precisamente para evitar que esta visita inésperada ocurra, la Policía ha elaborado un manual con los métodos que los ladrones emplean y cómo prevenirlos:

UN PAPEL EN LA PUERTA, UN HILO EN LA CERRADURA...

Son métodos que utilizan las bandas especializadas en asaltar viviendas . Lo primero que suelen hacer es estudiar la zona antes de actuar para seleccionar a sus víctimas, los llamados "actos preparatorios" que conllevan entre otras pautas el "marcar" las casas ya sea con trozos de papel o plástico que colocan entre el marco y la puerta de las viviendas que van a robar, o pueden ser hilos de lana o de gomaespuma que colocan directamente en el bombín de la cerradura. Esas marcas, según el manual de la Policía sirven "como testigos para saber si la puerta se abre o cierra y saber así que la vivienda está ocupada". Si los cacos vuelven por la zona pasados unos días y la marca sigue allí, está claro que los moradores no están.

¿Sabes cuánto tardan los cacos en abrir una puerta cerrada sólo con el #resbalón? Ya sea porque sales un momentín o te vas unos días, cierra tu ����con ��

¡Evita sorpresas a tu vuelta!#Seguridad pic.twitter.com/2nf6zDYHxc — Policía Nacional (@policia) 9 de julio de 2018

Otra táctica empleada por los ladrones es poner un pequeño imán en el marco superior de la puerta si el portal dispone de una puerta de hierro, lo que impide que la puerta se bloquee.

La mirilla manchada o extraída es otra de las argucias. Los delincuentes manchan con vaselina o cacao de labios las mirillas de las viviendas de los vecinos que van a robar y evitan que les puedan ver y así ser reconocidos por testigos, por los vecinos de las viviendas colindantes."ser observados y posteriormente reconocidos por testigos de viviendas colindantes".

¿A disfrutar el domingo ����?

✅ Cierra la puerta con ��.

✅ Baja las persianas.

✅ Si ves algo sospechoso a tu vuelta, ☎091. pic.twitter.com/LPvMmrz91B — Policía Nacional (@policia) 1 de julio de 2018

TRES TIPOS DE LADRONES

Si hiciéramos una pirámide de los tipos de ladrón que existen, nos encotraríamos en la base con el "ladrón ocasional", un delincuente que intenta entrar a la vivienda utilizando "herramientas pequeñas y la violencia física, como patadas, embestidas con el hombro, elevación o arrancamiento". Es un ladrón que desconoce lo que va a encontrar dentro de la casa, qué botín va a poder conseguir y por ello el riesgo que pretende asumir es bajo.

En el centro, en el medio de la pirámide está el "ladrón con práctica", que ya utiliza material más potente como "martillos pesados, hachas, cinceles, taladros motorizados que funcionan con batería". Según el manual de la Policía Nacional, "no se preocupa mucho por el ruido que pueda hacer y está dispuesto a asumir un nivel de riesgo mayor".

En la cúspide de la pirámide nos encontramos con el "ladrón experimentado". Este utiliza ya herramientas sofisticadas como "taladros, sierras de espadín y una amoladora angular con un disco de 125 milíimetros como máximo". Este tipo de ladrón, "espera un botín razonable, actúa de forma resolutiva en su esfuerzo por entrar y está bien organizados" por ello asume un riesgo muy alto podemos leer en el manual policial.