¿Son buenos los rayos UVA antes de ponernos al sol?

Durante los meses de invierno, muchas son las personas que deciden acudir a centros de estética, de ocio, etc para darse unas sesiones de rayos UVA con el fin de mantener un color bronceado. También hay personas -generalmente con pieles claras o especialmente sensibles- que una vez llegado el buen tiempo, acuden a estos centros para darse esas sesiones y no quemarse. Pero, ¿son conscientes de lo que conllevan dichas sesiones?, ¿son realmente buenas, aconsejables y necesarias?.

En muchas ocasiones, somos nosotros mismos los que hacemos oídos sordos y nos exponemos a peligros -como los rayos UVA- sin ser saber dónde está el límite. Asimismo, son muchos los especialistas que aconsejan perder minutos de nuestro tiempo para acudir a ellos y conocer las consecuencias buenas y malas. Se debe de tener precaución y no abusar de estas máquinas de bronceado puesto que muchas de ellas pueden no contar con una supervisión regulada, lo que puede suponer un verdadero problema para los las personas que hacen su uso. Además de que dañan de manera considerada la piel, y está científicamente comprobado, el envejecimiento es visible, como también, el riesgo de desarrollar un cáncer de piel. Por no hablar de las quemaduras que pueden generar dichas cabinas.

La radiación que suelen emitir este tipo de cabinas de bronceado es mayoritariamente UVA (90-95%) y en menor proporción UVB (1-5%). Es por ello, que muchos estudios realizados tantos los UVA como UVB demuestran que producen riesgos de reproducir un melanoma.

Es por todo ello, que los dermatólogos no recomienda a la sociedad a utilizar estas cabinas para acelerar su bronceado. Tan solo se podría emplear -y siempre con moderación- con una supervisión médica, puesto que el uso excesivo puede llevar a grandes problemas de salud, como son los tumores malignos cutáneos.