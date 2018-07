Sanidad vasca investigará posibles filtraciones en más categorías de su OPE

El Servicio Vasco de Salud ha abierto cuatro nuevos expedientes de investigación en las categorías de Aparato Digestivo, Medicina Intensiva, Traumatología y Urología de su oferta de empleo público (OPE) y ha denunciado ante la Fiscalía la posible comisión de un fraude por parte de los opositores que denunciaron filtraciones de exámenes.

El consejero de Salud, Jon Darpón, junto con la directora general del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), María Jesús Múgica, y de Maite Iruretagoiena, directora del Instituto Vasco de Estadística (IVAP), organismo encargado de elaborar los exámenes, han comparecido hoy en una comisión del Parlamento Vasco.

Han informado de los resultados del estudio psicométrico encargado a la Universidad de Oviedo para determinar si hubo irregularidades en la última oposición de Osakidetza, después de que varios sindicatos hayan llevado a la Fiscalía denuncias de posibles filtraciones de exámenes que sacaron a la luz varios opositores a médicos anestesistas.

Han dado cuenta de las primeras conclusiones de este informe que, por el momento, ha estudiado 44 de las 86 categorías de esta OPE a la que se presentan 96.000 personas, que revelan que sí que hubo anomalías en los resultados pero no logran probar que éstas tengan como origen la filtración de exámenes.

En este sentido, uno de los responsables de este trabajo José Múñiz ha explicado en la comisión que ya avisó a Salud de que el estudio no podría determinar si hubo o no filtraciones.

Tras estudiar el informe, Osakidetza ha decidido abrir nuevos expedientes de investigación en las categorías de Aparato Digestivo, Medicina Intensiva, Traumatología y Urología.

Estos expedientes se suman a los concluidos en Cirugía Plástica, Cardiología, Anestesia, Angiología y Cirugía Vascular, que dieron como resultado la decisión de repetir cinco exámenes en tres de estas cuatro categorías.

Múgica ha explicado que en algunos de los exámenes que se repetirán, aunque "no se disponga de pruebas que demuestren filtración o fallo en su custodia", sí que se recogen indicios para considerar que los resultados "no son estadísticamente normales" y que la diferencia de puntuación entre aprobados y suspendidos "no se debe a una mejor cualificación o preparación".

Ha informado de que Osakidetza ha llevado a la Fiscalía los expedientes de las cuatro categorías investigadas hasta el momento. En el correspondiente a Anestesia, según ha señalado, se recoge una "tentativa de actuación fraudulenta" por parte de los médicos que destaparon la existencia de irregularidades al haber solicitado las preguntas a los miembros de su tribunal, según estos opositores, para poder demostrar que las filtraciones son una práctica habitual.

"Seguiremos trabajando para llegar hasta el final", ha señalado Darpón en la comisión, donde ha insistido en que el Departamento "asume toda la responsabilidad y los riesgos de un procedimiento en el que han participado 96.000 personas".

Ha precisado que "a día de hoy no se ha objetivado delito alguno" y ha agregado que "la respuesta será inmediata y firme" si se detectan en los tribunales.

La directora del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), Maite Iruretagoiena, ha indicado que esta entidad elaboró el contenido de los exámenes teóricos con medidas de seguridad "extraordinarias y especiales" y ha asegurado que ningún miembro de los tribunales calificadores accedió a estos exámenes hasta dos horas antes de las pruebas.

Desde la oposición, Rebeka Ubera (EH Bildu) ha acusado al Departamento de seguir "a la defensiva" y ha dado a conocer un escrito anónimo sobre otra presunta irregularidad en la composición de los tribunales calificadores.

En la misma línea, Cristina Macazaga (Elkarrekin Podemos) ha denunciado que Salud "no proteja a los opositores denunciantes y vaya a por ellos", mientras que la popular Laura Garrido también ha criticado el "ejercicio de escapismo" del Gobierno Vasco.