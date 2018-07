En muchas ocasiones, pese al esfuerzo empleado, no se consigue el objetivo o la meta marcada. A veces, la vida solo le sonríe a la persona que está junto a ti, aunque creas que no ha realizado un sacrificio como el tuyo. María Jiménez, compañera de clase de Sara Carbonero en la Universidad Complutense de Madrid, ha publicado en "Tribus Ocultas" una carta en la que compara su vida con la de la persona que un día fue su compañera de pupitre.

"Sí, lo confieso. Yo fui testigo del paso de Sara Carbonero por la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (y ella del mío, aunque no se acuerde, todo sea dicho de paso). Y aunque yo terminé la carrera y ella no, lo cierto es que su vida le ha ido muchísimo mejor que la mía". Así comienza el escrito de María Jiménez sobre su excompañera de clase, Sara Carbonero. A día de hoy, tras ver como triunfa, María se pregunta sin obtener respuesta por las enormes diferencias de su vida y la de la periodista afamada.

Aunque ella misma afirma que todo esto lo escribe desde la admiración y la envidia, sin embargo, no está segura de que esos celos sean sanos: "Sara es periodista. Sara tiene una marca de ropa sostenible junto a su amiga Isabel Jiménez convirtiéndose así también en empresaria. Sara se casó con Iker Casillas y es madre de dos hijos. Sara está a punto de llegar a los dos millones de seguidores en Instagram. En definitiva, Sara es todo lo que yo no soy".

Al final, la intención de la escritora dista mucho de lo que en un principio se entiende. No parece establecer una comparación para criticar a Sara Carbonero, sino para ensalzar todo lo que ha conseguido: "En serio, ¿cómo lo ha hecho para llegar a TODO? Yo estoy agotada y no he hecho ni la mitad de lo que ha conseguido Sara. Cuando miro atrás y repaso mi vida, solo veo saltos de trabajo en trabajo por la maldita crisis, clases de inglés para intentar no quedarme atrás con el maldito (y demandado) bilingüismo, mudanzas en busca de un alquiler asequible, relaciones sentimentales fallidas y auténticos malabarismos para llegar a fin de mes".

Para María Jiménez, la vida de su excompañera Sara Carbonero no es más que la constatación de su fracaso y de su decepción consigo misma: "Repito, ¿en qué me he equivocado? Antes me preguntaba si era envidia lo que siento respecto a ella. Para nada. Conforme avanzo tecleando estos pensamientos, cada vez estoy más segura de que lo que me pasa es que estoy decepcionada conmigo misma".

La remitente de la carta, por tanto, finaliza insistiendo en la idea de que este escrito no es más que un reconocimiento hacia Sara Carbonero, su excompañera de clase, "pocahontas", como la llamaban las personas que no podían presumir de tener una relación cercana con ella.