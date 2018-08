El presidente de Asaja Zamora envía un wasap racista y luego pide disculpas

RACISMO WHATSAPP

Zamora, 9 ago (EFE).- El presidente de Asaja Zamora, Antonio Medina, envió a través de WhatsApp un audio para el que pedía difusión y en el que se declaraba racista y aseguraba que no quería ningún negro en su país, y luego ha pedido disculpas por ello.,Medina ha declarado a la Agencia Efe que se arrepiente del mensaje de voz que ha difundido, del que ha asegurado: "me he pasado", tras lo que ha insistido en que no pensaba lo que decía, ya que en el audio de minuto y medio se debió a "un calentó