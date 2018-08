La presentadora de televisión, Terelu Campos no está atravesando por su mejor momento. Y es que hace menos de un mes conoció la noticia de que padecía de nuevo cáncer de mama, después de que en 2012 tuviera un carcinoma maligno en el pecho derecho. Bien es cierto que, en esta ocasión, estaba en la mama izquierda, y le fue extirpado el pasado 12 de julio.

Una vez más, la hija de María Teresa Campos ha demostrado su fuerza y valentía ante las trabas que pone la vida por el camino. De esta manera, pensando por un futuro mejor según ella, Terelu ha decidido hacerse una doble mastectomía. Asegura ser sin duda la "decisión más difícil de su vida".

Además, ha confesado que su madre, le puso el siguiente ejemplo cuando se enteró de su decisión: “Mi madre me pone como ejemplo a Angelina Jolie. Me ha sorprendido su reacción y me ha dicho que esté muy firme”. Asimismo, María Teresa Campos le dijo, "si yo tuviera que hacérmela, me la haría". Aunque para la presentadora, la mayor preocupación siempre es y será su hija, con la que tiene una estrecha relación y es su gran apoyo en todo este proceso: “Mi mayor alivio sería que, genéticamente, no le transmita nada a mi hija, que todo lo malo que tenga que pasar me pase solo a mí”.

JOSEFINA BLANCO

Por último, descatacar la confianza depositada de Terelu con los especialistas que tenemos en nuestro país, y apunta que "no hay que irse a ninguna parte... estoy agradecidísima a la Fundación Jiménez Díaz y al equipazo médico que hay allí".