La presentadora Marta Torné revoluciona las redes por la publicación de esta fotografía

La presentadora de televisión Marta Torné ha levantado la polémica en las redes sociales al subir una fotografía haciendo publicidad de cabify. En la imagen, se puede observar a Torné junto a un coche de la compañía que está enfrentada con los taxis y llegó en un momento donde la tensión entre el sector del taxi y las nuevas empresas como Uber o Cabify era palpable.

Los usuarios ante dicha publicación, no dudaron en dejarle los siguientes comentarios a la presentadora: “Que te den tu botellita de agua y luego te cobren un pastón. Dejo de seguirte”, “Por mucho que te vayan a pagar por ésto piensa en las de familias que estas compañías están destruyendo económicamente”, “Me parece lamentable que una persona de tu nivel se rebaje tanto para hacer publicidad de una empresa desleal y cuyas normas se las pasa por el forro. Me has caído a los pies”.

Sin embargo, Marta Torné, lejos de borrar la imagen, siguió con su actividad habitual en Instagram sin responder a los anteriores comentarios.