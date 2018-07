El Palacio de Buckingham abre sus puertas al público con una colección de objetos del Príncipe Carlos

Desde este sábado 21 de julio y hasta el 30 de septiembre, se pueden visitar todas las dependencias del Palacio de Buckingham, la denominada "Summer opening" que cada periodo estival realiza la familia real británica que aprovecha para pasar el calor en el Castillo de Balmoral, la residencia de la familia real británica en Escocia.

Este verano es especial porque con motivo del 92 cumpleaños de la soberana y del 70 aniversario del príncipe Carlos también se va a poder visitar Clarence House, la residencia del príncipe y su mujer Camila Parker, duquesa de Cornualles.

Y por este motivo, el príncipe Carlos ha preparado una exposición de objetos que ha ido recopilando a lo largo de su vida, de estos 70 años para que puedan ser disfrutadas por todos los británicos y visitantes. Entre los 100 objetos y obras de arte preparados por el hijo de la Reina Isabel II podemos encontrar obras contemporáneas de artistas respaldados por obras de caridad del Príncipe, así como 25 obras muy especiales, obras históricas y de gran valor.

Una de ellas es la capa roja de Napoleón, una prenda inspirada en los bereberes, encontrada abandonada en el carruaje de equipaje imperial después de la Batalla de Waterloo y que era de los recuerdos que se encuentran en el Castillo de Windsor y por la que sentía una atracción muy especial, el príncipe Carlos cuando era pequeño, como una importante pintura del Renacimiento veneciano de Jacopo Bassano, que cuelga de las paredes del Palacio de Kensington.

La exposición que se titula "Prince and Patron", va a mostrar retratos inéditos de la familia real como los bocetos de los príncipes Guillermo y Enrique no vistos hasta el momento y que fueron realizado por la artista Nicky Philipps. Era la preparación a un retrato conjunto de los hermanos que fueron realizados en 2010.

Two preparatory oil sketches of the 1st official double portrait of Princes William & Harry will also be in #PrinceAndPatron. The painting by Nicky Philipps shows Their Royal Highnesses wearing the regimental dress uniform of the Household Cavalry.

También se van a ver por primera vez un boceto de la abuela del príncipe Carlos, la Reina Madre, realizado por Michael Noakes que formaba parte de un retrato de grupo para el 25 aniversario del matrimonio de la Reina Isabel y el Príncipe Felipe, duque de Edimburgo.