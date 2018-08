El padre de Ana Guerra fue el protagonista de su último concierto por este gesto

Las altas temperaturas que están presentes en toda España son protagonistas indiscutibles estos últimos días. Pero eso no ha sido impedimento para asistir al concierto que han ofrecido este pasado fin de semana en Benidorm los triunfitos. Miles de fans esperaban ansiosos las actuaciones de los concursantes que volvieron a estar a la altura y no defraudaron a los seguidores que estaban presentes.

Se vivieron grandes momentos emocionantes, como la actuación de Amaia y Aitana, etc. Sin embargo, no solo sobre el escenario se vivieron instantes emotivos, también se vieron fuera de las tablas. Y es que el padre de Ana Guerra, se enteró de que algunos espectadores fueron evacuados por lipotimias (debido a las elevadas temperaturas), y no dudó ni un instante en acercarse para ver cómo se encontraban.

La canaria quiso publicar este momento en su red social y enseguida obtuvo numerosos de comentarios y “me gustas” aplaudiendo el gran gesto que había protagonizado su padre.