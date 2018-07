Se mantiene la huelga del personal de tierra de Iberia en el aeropuerto de Barcelona

Los representantes sindicales del personal de tierra de la compañía de Iberia y la empresa en el Departament de Treball se han reunido para acabar de una vez por todas con la huelga convocada para los días 27 y 28 de julio y 2 y 4 de agosto, pero no ha sido posible llegar a buen puerto. De esta manera, sigue en marcha y sin suspensión a la vista. Así lo ha hecho saber el presidente del comité de la aerolínea en Barcelona, José Ramírez.

EUROPA PRESS

Estas huelgas amenazan y afectan a las vacaciones de miles de personas, algo que viene sucediendo ya en los años anteriores y parece que el 2018 no iba a ser para menos. No es la única compañía en realizar huelgas estos meses estivales, pero en concreto, será Iberia la que denunciará los días convocados la “sobrecarga de trabajo” que sufren los trabajadores. El presidente del comité ha denunciado el enorme cargo que deben de asumir, llegando incluso a alargar el horario laboral para atender también a los pasajeros de vueling -empresa que forma parte del grupo- por culpa de las operaciones que llevan a cabo con un tiempo claramente limitado.

Durante la reunión se han puesto sobre la mesa las diferentes diferencias sin llegar a un acuerdo, aunque esperan y confían -ambas partes- poder llegar a un entendimiento y poner fin a la huelga lo antes posible.