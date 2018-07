Los trucos de belleza de Lucía Rivera

Lucía Rivera Romero ha amadrinado en Ibiza el nuevo Citroën E-Mehari, la versión 100% eléctrica del mítico Méhari del 68, posando espectacular en sus rincones favoritos de la isla.

Apasionada de los viajes y de la moda, la ‘influencer’ y modelo de profesión comparte el espíritu libre, inquieto y sin complejos de este revival, convertido en un auténtico ‘it car’, como elemento de moda, por su estética única y por ser un auténtico símbolo de estilo de vida.

Con estilo propio, Lucía, que se ha consolidado como joven talento en el mundo de la moda, ha posado espontánea y divertida, con ‘looks’ de tendencia que muestran su personalidad y pasión por la moda. La joven es habitual de la isla de Ibiza donde comparte con mucha naturalidad con sus miles de seguidores en las redes sociales los buenos momentos con sus amigos.

La modelo aprovechó para hablar de aspectos de su carrera y de su vida, empezando por confesarnos sus trucos de belleza para cuidar su figura y su piel: “En mi dieta me doy mis caprichos, si me tengo que tomar una tableta de chocolate lo hago, luego me voy a correr".

“Como pasta y arroz integral, mucha verdura... Practico baile y running. El baile tonifica, bailo mucho en casa. Me parece uno de los deportes más completos. La gente no tiene que dejar de comer para estar bien, tiene que hacer deporte y tener una buena alimentación. La protección solar es muy importante y beber agua también. Es fundamental desmaquillarse y dejar respirar la piel. También hidratarla”.

Sus proyectos y su carrera como modelo

"Me encanta bailar, ahora me voy a Parí­s, a una academia de un amigo. Me va a venir bien en mi carrera como modelo a la hora de posar. También me gustaría formarme como actriz, pero iré poco a poco. Mi carrera es ser modelo y no hay nada que me interese más en este momento que la moda. Quiero aprender baile cañero, a lo Beyoncé, un baile más más sexy porque yo soy muy sexy".

"En el futuro me encantaría sacar mi propia firma en el futuro, pero todavía tengo 19 años, me gustaría más de maquillaje que de ropa, pero primero quiero centrarme en la moda y formarme".

"Me va muy bien como modelo. Me encantaría ser Victoria Secret, pero lo tengo algo más difícil porque no soy lo alta que quisiera ser. Ahora me comparan con Emily Ratajkowski que mide 1,71 como yo".

"Irina Shayk me influyó para ser modelo. Me gusta su estilo, su elegancia".

Su familia

Sobre la llegada de Cayetano Jr.: "No le veo mucho, debería verlo más. Mi padre está toreando y yo con mucho trabajo y no tenemos mucho tiempo. No nos vemos lo que a mí me gustaría".

"Mi madre ya no me da consejos, antes sí. me dice “si lo haces mejor que yo, ya está todo hecho, me vas a tener que dar tú consejos a mí'. La vida cambia y ella me enseñó a desfilar, cuando llegué a la Pasarela 080 con 16 años vi que todo era diferente.

"Ella sabe mucho más que yo porque su carrera es más larga, pero también le he aconsejado a ella, la moda está constantemente cambiando".

"Toda mi familia sabía que iba a ser modelo, desde pequeña siempre me gustó".

"Mi padre sabe que es un trabajo en el que estoy expuesta, viajar, seguir una dieta... que en otra carrera es distinto. Mi padre es quién peor lo pasa y también mi abuela. Mi padre es más protector, es un mundo que conoce pero no está dentro de él".

Cómo lleva la fama

La verdad es que tengo amigas influencers y cuando yo subo fotos en bikini y es noticia. Soy una niña 19 que tiene una vida como cualquier modelo. La fama tiene un pro y un contra, es una balanza.

Cuando le preguntan sobre su círculo de amigos VIP: Odio la palabra VIP, yo vengo de Asturias y no estoy acostumbrada. Somos chicas súper humildes, amigas de todo el mundo. No somos todos influencers, ni modelos. Mis mejores amigos son la gente que lleva contigo mucho tiempo.

Somos gente súper abierta, somos amigos de todo el mundo, incluso de mis seguidores. No estamos por encima de nadie. Sigo siendo la misma niña que llegó de Asturias y sigo teniendo a mis amigos de Asturias. Tenemos los pies muy en el suelo.

Su corazón

El corazón ahora solo está para el trabajo. Estoy enamorada de mi familia, de mis amigos y de mi trabajo. Todavía no ha aparecido mi príncipe azul y cuando aparezca lo sabréis.

Sobre Willy Bárcenas y el torero Gonzalo Caballero son sólo amigos. Cuando nos vieron a Gonzalo y a mí de fiesta juntos, pensamos en qué momento estábamos tú y yo así.

Soy una chica soltera, muy feliz y no le voy a dedicar tiempo por ahora al amor. Lo que piense la gente que no me conoce me da igual. Sólo me importa lo que piense la gente que me quiere